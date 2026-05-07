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León XIV cumple un año de su pontificado marcado por la defensa de la paz y el fin de las guerras ante Trump

En la víspera, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitó Roma para aliviar la tensión entre Washington y el Vaticano tras las críticas de Donald Trump al sumo pontífice.

A un año de su elección, León XIV fortaleció la diplomacia del Vaticano y endureció su discurso frente a los conflictos en Oriente Medio
A un año de su elección, León XIV fortaleció la diplomacia del Vaticano y endureció su discurso frente a los conflictos en Oriente Medio | AFP
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León XIV cumple un año al frente del Vaticano con una postura cada vez más firme ante la guerra y la política exterior de Donald Trump. Nacido en Chicago como Robert Francis Prevost y nacionalizado peruano tras décadas de misión en el Perú, consolidó durante este periodo una agenda centrada en la paz, la inmigración y la defensa de los derechos humanos.

Desde su elección, el 8 de mayo de 2025, como el primer papa estadounidense de la historia, mantuvo un estilo distinto al de su antecesor, Francisco. El nuevo líder de la Iglesia católica optó por una comunicación prudente, con menos improvisaciones y mayor protagonismo de la diplomacia vaticana. Sin embargo, la guerra en Oriente Medio y las críticas públicas de Trump terminaron por empujarlo a endurecer su discurso contra la violencia y las amenazas nucleares.

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Gira pastoral por Italia en su primer aniversario

Para conmemorar su primer año de pontificado, León XIV inició una gira pastoral por Italia con visitas previstas a Nápoles y Pompeya. El Vaticano explicó que estos desplazamientos buscan reforzar el contacto directo con los fieles y mantener una presencia cercana en las comunidades católicas.

En estos meses, recuperó algunas tradiciones que Francisco había dejado de lado. Volvió a instalarse en el Palacio Apostólico y retomó el uso de la residencia de verano de Castel Gandolfo. Además, utilizó nuevamente la muceta roja en ceremonias oficiales.

El santo padre mantuvo una agenda enfocada en problemas sociales. En su publicación 'Dilexi Te', situó la lucha contra la pobreza como eje de la misión de la Iglesia universal. También alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial y advirtió que esta tecnología puede derivar en control social y daños ambientales por la extracción de minerales raros.

Prevost consolida un papado centrado en la paz

El exmisionero peruano reforzó su perfil pacifista tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El pontífice calificó como “verdaderamente inaceptable” la amenaza del mandatario estadounidense de destruir la civilización persa y cuestionó las “fantasías de omnipotencia”.

“Mi deber moral es expresarme contra la guerra”, declaró ante periodistas, luego de que el republicano lo acusara de ser “débil” en política exterior. El mandatario estadounidense, además, afirmó que el pontífice “pone en peligro a muchos católicos” por sus comentarios sobre Irán y las armas nucleares.

Pese a la tensión, el papa evitó una confrontación directa. Según Christopher White, de la Universidad de Georgetown, el líder del catolicismo busca proyectarse “como un pastor que representa a todos” y no asumir una postura alineada con Washington.

La Santa Sede también permitió que los obispos estadounidenses criticaran públicamente la política migratoria de la administración Trump. En noviembre de 2025, la jerarquía católica denunció la “difamación” hacia los inmigrantes y los ataques a su dignidad.

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Marco Rubio visita Roma para aliviar crisis diplomática

En medio de las tensiones, Marco Rubio visitó Roma con el fin de reducir la crisis diplomática entre Washington y la Santa Sede. El funcionario estadounidense sostuvo una reunión “amistosa y constructiva” con Prevost por más de 45 minutos.

Según el Departamento de Estado, ambos dialogaron sobre la paz en Oriente Medio, los esfuerzos humanitarios en Cuba y la cooperación entre EE. UU. y la Iglesia. El Vaticano indicó que las conversaciones abordaron “la necesidad de trabajar incansablemente en favor de la paz”. Rubio, católico de origen cubano, le entregó un balón de fútbol americano de cristal. León XIV respondió con un bolígrafo fabricado con madera de olivo y recordó que este es “el árbol de la paz”.

De misionero en Perú a líder de 1.400 millones de católicos

Antes de llegar a liderar el catolicismo, Prevost pasó cerca de dos décadas como misionero en el Perú, país donde obtuvo la nacionalidad. Esa experiencia marcó su visión respecto de la inmigración, la pobreza y las desigualdades sociales.

Durante su reciente gira por África, denunció la corrupción, la explotación de recursos naturales y las violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos autoritarios. Asimismo, reafirmó que la institución debe mantener una posición activa frente a los conflictos internacionales.

A nivel interno, León XIV impulsó una gobernanza más participativa dentro de la Curia romana. Convocó reuniones con cardenales de distintos continentes y prometió una conducción menos centralizada. Además, autorizó nuevamente las misas en latín en la basílica de San Pedro para acercarse a los sectores tradicionalistas.

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