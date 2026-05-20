Video de venezolano que pide no votar por Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral no es real: fue generado con inteligencia artificial

LO FALSO:

A través de un video grabado en la Plaza de Armas de Lima, un venezolano pide a la población peruana no votar por Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral.

LO VERDADERO:

El material viralizado presenta inconsistencias, tales como variaciones en la ropa del hombre, desaparición de objetos entre escenas y presencia de construcciones ajenas al entorno donde presuntamente se realizó la grabación.

Tras un análisis con las herramientas Hive Moderation y TruthScan, se determinó que el clip tiene más de un 85% de probabilidad de haber sido elaborado con inteligencia artificial, tanto en audio como en video.

En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, se ha difundido en Facebook el video de un supuesto venezolano que, situado en la Plaza de Armas de Lima, menciona: "Hermanos peruanos, les hablo con el corazón en la mano. En 1998, en Venezuela, nuestros padres creyeron el discurso de Hugo Chávez y lo eligieron presidente. Al principio, todo marchaba bien, pero luego llegó la inflación, la crisis y la falta de empleo; el sistema colapsó y tuvimos que salir de nuestra patria. Hoy, en Perú, Roberto Sánchez tiene esa misma ideología y discurso. No esperes que tu país sea la nueva Venezuela. Defiende tu libertad, vota por el Perú".

En otras palabras, el mensaje busca relacionar a Roberto Sánchez con el modelo político de Hugo Chávez y advertir a la población sobre un escenario similar al de Venezuela, con la intención de influir en su opinión y, por tanto, en su voto.

Captura de pantalla del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

Hasta el cierre de esta nota, una de las publicaciones con más alcance en Facebook supera las 69.000 vistas, 2.700 reacciones, 634 comentarios y 2.200 compartidos.

Publicación con más interacción en redes sociales Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El video presenta varias inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. Por ejemplo, en distintos cortes cambian las prendas y los detalles de la ropa del hombre.

Alteraciones en las prendas del hombre. Foto: Facebook

Además, el reloj que lleva puesto desaparece y vuelve a aparecer entre escenas.

Reloj que aparece y desaparece de la muñeca del hombre. Foto: Facebook

También se detectaron errores en el escudo de Venezuela que se observa en su casaca, ya que su diseño no coincide con el oficial.

Comparación entre el escudo de Venezuela que aparece en la casaca del hombre y el escudo oficial del país. Foto: Facebook

El fondo también presenta anomalías: las construcciones cambian de forma y color, incluida la Basílica Catedral de Lima; una palmera desaparece; las áreas verdes se desplazan; el clima pasa abruptamente de soleado a nublado, y algunos edificios aparecen superpuestos, aunque en la ubicación real están separados.

El clima y construcciones detrás del hombre cambian a lo largo del video. Foto: Facebook

Diferencias entre la Basílica Catedral de Lima del video (y construcciones aledañas) y la original. Foto: Facebook | Diana Sanchez/LR

La construcción amarilla con ventanas marrones se ubica frente a la catedral, no al costado. Foto: Facebook | Diana Sanchez/LR

Debido a estas inconsistencias, el material fue analizado con las herramientas Hive Moderation y TruthScan. La primera dio como resultado que el video tiene más de 99,9% de probabilidad de haber sido generado con inteligencia artificial, y que el audio, más de 98,2%.

Análisis del material con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

La segunda indicó que el clip tiene más de 85% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Análisis del material con TruthScan. Foto: TruthScan

Conclusión

En Facebook se difundió un video de un supuesto ciudadano venezolano que compara la crisis de Venezuela con el contexto político peruano y menciona a Roberto Sánchez, con el fin de influir en la decisión de voto de los ciudadanos. Sin embargo, el material presenta inconsistencias visuales —como cambios en la ropa, desaparición de objetos y errores en el fondo—, y un análisis realizado con Hive Moderation y TruthScan indicó que tanto el video como el audio tendrían más de 85% de probabilidad de haber sido generados con inteligencia artificial.