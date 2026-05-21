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Política

César Acuña reaparece tras derrota en elecciones y culpa a medios de comunicación por fracaso de APP

Lejos de la autocrítica. Acuña deslindó responsabilidades sobre los casos que involucran a su partido. Además, aseguró que APP será la organización con más postulantes para las elecciones regionales y municipales de octubre.

César Acuña obtuvo apenas el 2% de los votos en Trujillo | Composición: LR.
César Acuña obtuvo apenas el 2% de los votos en Trujillo | Composición: LR.
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Desde el local de Alianza para el Progreso (APP) en Trujillo, César Acuña, excandidato presidencial de esta organización, responsabilizó a los medios de comunicación por el bajo respaldo que obtuvo su candidatura en la primera vuelta electoral. El exgobernador de La Libertad sostuvo que las investigaciones periodísticas en su contra fueron determinantes en su pobre desempeño electoral.

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'Los grandes culpables son los medios de comunicación. Han tratado de difundir cosas que, la verdad, me han hecho mucho daño. Es la primera vez en la historia de la política nacional que se brinda información negativa contra un candidato presidencial', declaró.

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Acuña aseguró que no tiene responsabilidad en algunos de los casos expuestos por la prensa y vinculados a su partido político y a su entorno cercano. Entre ellos mencionó los presuntos nexos de su hermano, Óscar Acuña, con la empresa Frigoinca, investigada por la entrega de conservas en mal estado al programa de alimentación escolar Qali Warma. También hizo referencia a los cuestionamientos vinculados al ministro de Salud, César Vásquez, y a los presuntos contratos direccionados por sus consuegros en EsSalud.

Como se sabe, Acuña obtuvo poco más de 32.000 votos en toda la región de La Libertad. Esta zona del norte del país había sido históricamente uno de los principales bastiones electorales de APP. Su gestión política y la caída en los niveles de aprobación ciudadana fueron algunos de los factores que explicarían el retroceso de su plataforma política.

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Acuña confirma candidatura de Martín Namay en La Libertad

Acuña aseguró que no postulará en las próximas elecciones regionales y municipales. Según explicó, esta decisión responde a una intención de renovación dentro del partido. En ese sentido, APP apostará por Martín Namay como candidato para suceder al actual liderazgo apepista en La Libertad.

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El también exalcalde de Trujillo sostuvo que APP es la organización con mayor presencia en las próximas elecciones regionales y municipales.

'Tenemos 23 candidatos a nivel regional, 167 en provincias y más de mil candidatos distritales. El partido con mayor cantidad de candidatos es Alianza para el Progreso. La organización sigue con todas las ganas. (…) Se viene una nueva etapa en Alianza para el Progreso', afirmó.

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