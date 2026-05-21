Es falso que PPK haya pedido a la población apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial

LO FALSO:

PPK pidió a la población apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

LO VERDADERO:

Kuczynski dijo que votará por Fuerza Popular, aunque esto no representa un llamado a la ciudadanía a apoyar la candidatura de Fujimori.

El expresidente expresó su desconfianza hacia Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

A través de publicaciones difundidas en redes sociales como Facebook, se afirma que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski hizo un llamado al pueblo peruano para votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial que disputará frente a Roberto Sánchez el 7 de junio.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Aunque Kuczynski confirmó que votará por la lideresa de Fuerza Popular, precisó que ello no representa una invocación a la ciudadanía para apoyar su candidatura ni un respaldo político al fujimorismo. El post con mayor alcance hasta ahora tiene 1.100 comentarios, más de 1.600 reacciones y 166 compartidos.

La publicación con mayor alcance en redes sociales.

PPK no pidió votar por Fujimori

En una reciente entrevista con la periodista Milagros Leiva, PPK afirmó que si bien el voto es secreto, “va a votar por Keiko Fujimori”. No obstante, precisó que no pretende influir en la decisión de los electores.

PPK votará por Keiko Fujimori.

“Creo que el endoso de votos es algo muy frágil y que no tiene mucha influencia, más aún viniendo de una persona como yo, que ya ha cumplido muchos años. Yo creo que apoyar no es sumar votos; es simplemente decir: ‘Esto me parece bien’, y etcétera”, expresó el exmandatario.

En la misma línea, durante una entrevista en el programa 'Sin Guión', conducido por la periodista Rosa María Palacios en La República, Kuczynski negó que la publicación de una fotografía junto a Fujimori y un mensaje sobre "reconciliación" representen un pedido de votos a favor de la candidata.

“Yo no he dicho nada de eso, pero al final, cuando uno entra a votar, va a tener que votar por el uno o por el otro”, señaló. Asimismo, dijo que aceptó las disculpas de Fujimori y que “elige creer” que estas son sinceras.

La desconfianza de PPK hacia Roberto Sánchez y su entorno

La decisión del expresidente responde principalmente a la desconfianza que le genera Juntos por el Perú. “No veo, en mi conciencia, cómo podría votar por el señor Roberto Sánchez. Está rodeado de gente que no inspira ninguna confianza, entre ellos el señor Antauro Humala”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la autenticidad es importante para conectar con el electorado; en ese sentido, criticó la imagen pública de Sánchez. “Si se presenta alguien de San Borja con un sombrero, eso no es genuino”.

Cabe señalar que la reunión entre Kuczynski y Fujimori se produjo después de que el Poder Judicial archivara la investigación fiscal contra el exjefe de Estado por presunto lavado de activos.

Conclusión

Publicaciones difundidas en Facebook aseguran falsamente que Pedro Pablo Kuczynski pidió votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial frente a Roberto Sánchez. Aunque PPK confirmó en una reciente entrevista que votará por Fujimori, se trata de una decisión personal y no de un llamado a la ciudadanía ni de un respaldo político a Fuerza Popular.

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