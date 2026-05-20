Circulan tres encuestas fabricadas atribuidas falsamente a Ipsos

En redes sociales circulan tres encuestas fabricadas ( uno , dos , tres ) que usurpan la identidad de Ipsos. En dos de ellas, Keiko Fujimori figura en primer lugar en intención de voto; en la otra, Roberto Sánchez. En los tres casos, las supuestas encuestas son falsas.

Las tres noticias falsas toman como insumo un sondeo real de Ipsos publicado el 26 de abril . Todas han sido desmentidas por la empresa.

La más antigua data de, al menos, el 11 de mayo. Le da a Keiko Fujimori 43% de intención de voto, mientras que a Roberto Sánchez, 41%. El registro con más tiempo transcurrido desde su publicación que halló PerúCheck pertenece a la cuenta de X de Pier Candiotti , un usuario vinculado a la derecha.

Imagen publicada por Pier Candiotti

La siguiente se difundió desde, al menos, el mismo 11 de mayo. Esta encuesta falsa posiciona en primer lugar a Roberto Sánchez, con 48%. A Fujimori, en cambio, le otorga 41%. La publicación más antigua que encontró PerúCheck es de la cuenta de X de Javier Maza , un consultor político.

Imagen publicada por Javier Maza

La encuesta fabricada más reciente data de, al menos, el 12 de mayo. Le da a Keiko Fujimori 52% y a Roberto Sánchez 42%. El registro más antiguo de esta imagen pertenece a Luis Matamoros en X , también asociado a la derecha.

Imagen publicada por Luis Matamoros

Las tres imágenes fueron alteradas mediante inteligencia artificial

Todas las imágenes han tomado como insumo el gráfico original de Ipsos, publicado el 26 de abril en Perú 21 y Latina . A partir de este, y mediante herramientas de inteligencia artificial, se alteró el gráfico para que contenga cifras manipuladas.

Encuesta original hecha por Ipsos

La prueba más visible es el rostro de Keiko Fujimori, que resulta irreconocible en estos diseños fraudulentos.

Comparacion rostro de Keiko entre imágenes

PerúCheck recurrió a la herramienta Thruthscan para analizar las imágenes. La más antigua, en la que figura Fujimori en primer lugar con 43%, arrojó una probabilidad de uso de IA de 94%. La intermedia, que posiciona primero a Sánchez, arrojó una probabilidad de 97%. Por último, la más reciente dio también 97% de posibilidades de haber sido generada mediante inteligencia artificial.

Todas las pruebas (uno, dos, tres) identifican el rostro alterado de Keiko como un recurso con alta probabilidad de haber sido modificado o generado por IA.

Análisis de calor de la encuesta fabricada más antigua

Voceros de Ipsos descartan que las imágenes sean reales

La encuestadora rechazó en redes sociales que las encuestas viralizadas sean genuinas. PerúCheck se comunicó con su director, Alfredo Torres, quien ratificó que se trata de imágenes manipuladas: “Entiendo que todas han sido desmentidas en nuestras redes sociales”, señaló.

Conclusión

Las tres imágenes virales que circulan en redes sociales como supuestas encuestas de intención de voto de cara a la segunda vuelta atribuidas a Ipsos han sido fabricadas. En realidad, fueron generadas mediante herramientas de inteligencia artificial usando como materia prima la única encuesta que Ipsos ha publicado hasta la fecha. Así lo pudo comprobar este medio mediante la herramienta Thruthscan y una comunicación de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos. Por lo tanto, PerúCheck califica estas tres imágenes como falsas.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.