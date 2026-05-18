Roberto Sánchez suma al excanciller Rodríguez Cuadros a su equipo técnico

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Roberto Sánchez sumó al excanciller Juan Manuel Rodríguez Cuadros a su equipo técnico, a la fecha integrado por Pedro Francke, José Domingo Pérez y Miguel Palomino. Anunció que la presentación oficial de todos los integrantes se realizará en los próximos días.

“Estamos trabajando las medidas de los primeros 100 días, los proyectos de ley que proponemos al Perú en el primer año de gobierno con una mirada de gobernabilidad, paz social y justicia”, mencionó a la prensa.

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Manuel Rodríguez, quien fue ministro de Relaciones Exteriores durante la gestión de Alejandro Toledo, se suma como especialista en materia internacional.

Rodríguez Cuadros fue representante del Perú ante la OEA, la ONU y la Unesco

Rodríguez Cuadros nació en Cusco en 1949. Tiene experiencia en la Cancillería peruana, así como en las Naciones Unidas y organismos multilaterales. También incursionó en la política y la docencia universitaria.

Cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, además de un doctorado en Derecho Internacional con mención en Derecho Internacional del Desarrollo en la Universidad París V René Descartes, en Francia.

Su carrera diplomática comenzó en la década de 1970 dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ocupó distintos cargos vinculados a la integración regional, los asuntos económicos y la planificación. Entre 2001 y 2003 fue viceministro de Relaciones Exteriores y luego asumió como canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo, entre 2003 y 2005. Durante su gestión impulsó temas de política marítima y relaciones multilaterales.

También tuvo una importante presencia en organismos internacionales. Fue representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU y la Unesco. Además, trabajó en misiones diplomáticas en países como Bolivia, Francia, Suiza y Estados Unidos. En 2005 presidió la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra y, un año después, encabezó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En el ámbito académico, ha ejercido como profesor universitario en Perú, Francia y El Salvador. Ha dictado cursos relacionados con derecho internacional y relaciones exteriores en instituciones como la Academia Diplomática del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de San Martín de Porres. Paralelamente, mantuvo presencia en el debate político nacional: en 2011 fue candidato presidencial por Fuerza Social, aunque posteriormente renunció a la contienda electoral.