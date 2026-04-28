Ministra de Educación no asistirá al Congreso para responder por crisis de becas en Pronabec

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, no asistirá al Congreso de la República para responder por la crisis de becas en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), pese a haber sido convocada por la Comisión de Educación para este martes 28 de abril. En su lugar, el sector enviará un informe técnico.

A través de un documento dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Segundo Montalvo, el Ministerio de Educación señaló que la agenda de la ministra ya se encontraba previamente comprometida. Además, argumentó que la citación fue realizada con poco tiempo de anticipación.

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La citación a la ministra se da en medio de la crisis que atraviesa el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cuestionado por problemas de financiamiento, reducción en la cobertura y retrasos en los procesos que han afectado a miles de jóvenes beneficiarios.

Ministerio de Educación justifica ausencia de María Esther Cuadros y mandará informe técnico sobre Pronabec

El oficio enviado por el Ministerio de Educación sostuvo que la citación fue recibida fuera del horario habitual de atención, lo que complicó la posibilidad de coordinar la asistencia de la titular del sector al Congreso. El documento agradece la invitación a la sesión extraordinaria, pero descarta la participación de Cuadros.

“El documento fue presentado ante la mesa de partes del Ministerio de Educación el viernes 24 de abril a las 23:17 horas, lo que hace imposible reprogramar su agenda”, indicaron.

Pese a la inasistencia, el Ministerio de Educación informó que en las próximas horas remitirá un informe técnico que abordará los temas incluidos en la agenda de la sesión. Dicho material contendrá información sobre la situación actual de Pronabec, especialmente en lo referido a la cobertura de becas y las dificultades que enfrentan los beneficiarios.