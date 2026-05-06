Conferencia Episcopal abre investigación contra sacerdote Omar Sánchez denunciado por presunto abuso contra joven

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) abrió una investigación formal contra el sacerdote de la diócesis de Lurín, Omar Sánchez Portillo, quien fue denunciado por un presunto abuso sexual contra un joven de 27 años en 2019. De acuerdo con el medio ADN Celam, el inicio de la indagación fue confirmado por el presidente de la CEP, monseñor Carlos García Camader.

La medida responde a una notificación del Vaticano y al contenido del motu proprio Vos estis lux mundi, estatuto creado por el Papa Francisco, cuyo contenido contempla los procedimientos para la denuncia e investigación de abusos dentro de la Iglesia Católica, así como los mecanismos de rendición de cuentas para los obispos.

TE RECOMENDAMOS FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El último viernes 1 de mayo, a través de un comunicado, el monseñor indicó que ejecutará las medidas pertinentes y actuará con la debida diligencia y celeridad, "a fin de garantizar el procedimiento, la tutela de los derechos de las partes y el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho”.

De acuerdo con el comunicado de la institución eclesiástica, las acusaciones contra el padre Sánchez irían contra el sexto mandamiento (no cometer actos impuros ni adulterio).