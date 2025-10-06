Conferencia Episcopal Peruana respalda paro de transportistas: "Es un grito justo"

La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció en respaldo al paro de transportistas que se desarrolló en toda la ciudad de Lima. A través de un comunicado, los obispos calificaron las manifestaciones pacíficas como un “grito justo” que refleja el sufrimiento de miles de peruanos que viven con miedo por la violencia, las extorsiones y los asesinatos que golpean a los choferes y sus familias.

El pronunciamiento de la Iglesia llega en un contexto marcado por la inacción del Gobierno de Dina Boluarte frente al avance del crimen organizado. Las extorsiones se han multiplicado y los transportistas denuncian que deben pagar cupos a mafias para poder trabajar sin ser atacados. Pese a las cifras alarmantes, las autoridades han minimizado la gravedad del problema y los gremios han salido a las calles para exigir medidas concretas.

"Reconocemos que, cuando las protestas se realizan de manera pacífica y sin intereses políticos de por medio, se convierten en un grito justo que reclama atención, escucha y solución ante un problema tan grave como es la inseguridad y la pérdida de vidas humanas en nuestras calles", se lee.

En el documento, el Episcopado subrayó que las protestas que se desarrollan sin violencia ni intereses políticos merecen ser escuchadas, pues expresan el cansancio de una población que exige justicia y seguridad. Además, los obispos instaron al Ejecutivo y a las autoridades competentes a abrir el diálogo y atender las demandas legítimas de los trabajadores del transporte.

La Conferencia Episcopal también hizo un llamado a la unidad nacional frente a la ola de inseguridad. Pidió dejar de lado las diferencias políticas y comprometerse en la construcción de un país en paz, donde la vida y la dignidad humana sean respetadas. En su mensaje final, invocó al Señor de los Milagros a proteger al pueblo peruano y a acompañar a quienes más sufren por la violencia.

Transportistas suspenden ampliación del paro tras reunirse con el Ejecutivo

Tras una reunión de aproximadamente 3 horas y media con el Consejo de Ministros, los gremios de transportistas decidieron suspender la extensión del paro que venían acatando en rechazo a la ola de extorsiones y asesinatos contra choferes. El acuerdo se alcanzó tras compromisos asumidos por el Ejecutivo para fortalecer la seguridad en las rutas y atender las principales demandas del sector.

La reunión se llevó a cabo en la Sala Pérez de Cuéllar de la Presidencia del Consejo de Ministros y contó con la participación del primer ministro Eduardo Arana, junto con los titulares de Economía, Interior y Transportes. Representantes de los gremios de Lima y Callao plantearon la urgencia de acciones concretas para combatir a las mafias que cobran cupos y amenazan de muerte a los conductores.

Durante el encuentro, el Gobierno ofreció abrir canales de comunicación y mostró solidaridad con los familiares de los choferes víctimas de la violencia, aunque rechazó que haya minimizado las muertes durante el conflicto.