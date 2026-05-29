Juez de Paz Letrado de Cabana entrega depósito por reparación civil a agraviado en Chimbote

El magistrado garantizó el acceso a este derecho económico trasladando personalmente el depósito judicial debido a que el beneficiario no podía viajar a Cabana para cobrarlo. Fuente: difusión.

El magistrado garantizó el acceso a este derecho económico trasladando personalmente el depósito judicial debido a que el beneficiario no podía viajar a Cabana para cobrarlo. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Juzgado de Paz Letrado de Cabana a cargo del magistrado Fred Pesantes Llontop, viene participando activamente en la campaña nacional de endosos de depósitos judiciales.

El último sábado durante la jornada extraordinaria desarrollada por esta Corte Superior, además de realizar diversas diligencias orientadas a brindar una atención más célere y accesible a los usuarios judiciales, el magistrado efectuó en Chimbote la entrega de un depósito judicial superior a los 4 mil soles a favor de un ciudadano agraviado en un proceso por el delito de agresiones.

Dicho monto corresponde al pago de una reparación civil ordenada en el marco de un proceso penal que tramita el Juzgado de Paz Letrado de Cabana, órgano jurisdiccional que además cumple funciones de investigación preparatoria.

La entrega se realizó en la ciudad de Chimbote debido a que el beneficiario, quien reside en esta ciudad, no contaba con las facilidades para trasladarse hasta Cabana y efectuar el cobro correspondiente. Ante esta situación, el magistrado trasladó personalmente el depósito judicial para realizar la entrega formal al agraviado, garantizando así el acceso oportuno a este derecho económico.