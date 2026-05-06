El capitán Román Vallejos en su declaración jurada consignó ingresos y bienes por S/87.869, lo que representa menos del 1% de lo que tenía en sus cuentas bancarias. Foto: Román Vallejos

El capitán Román Vallejos en su declaración jurada consignó ingresos y bienes por S/87.869, lo que representa menos del 1% de lo que tenía en sus cuentas bancarias. Foto: Román Vallejos

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El capitán Román Vallejos Castillo está obligado a presentar todos los años una declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría General de la República. Según los registros de esta entidad, Vallejos solo entregó la información requerida correspondiente a los años 2021 y 2025. En ninguna parte consigna los S/31,4 millones que las autoridades le descubrieron en dos cuentas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Evidentemente, Vallejos encubrió la millonaria suma de origen sospechoso, aunque el oficial alega que el dinero pertenece a su negocio de compraventa de vehículos de segunda mano. Una versión que, hasta hoy, no ha sabido probar documentalmente.

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Lo poco que ha declarado Román Vallejos, sin embargo, no deja de asombrar.

En 2021, el capitán Vallejos, el “rey Midas de la PNP”, reportó ingresos mensuales por S/3.098, bienes por S/87.869 y, en el rubro “otros” valores, puso “cero” soles.

En 2022, junto con su padre, Apolinar Vallejos Vásquez, fundó la empresa de compraventa de vehículos usados Prama Cars, con un capital de S/5.000.

Operativo. Barra de oro incautada el 22 de mayo de 2023 y que luego fue reemplazada por cobre por el grupo de policías conectados con el capitán Vallejos. Foto: La República

Millones en la oscuridad

Entre 2023 y 2024, recibió en sus cuentas del BCP más de S/31,4 millones. Pero en su declaración solo consignó S/4.566 como ingresos mensuales, “cero” soles en bienes y, en el rubro “otros” valores, reportó S/5.000.

En ninguna parte de sus declaraciones entregadas a la Contraloría, el capitán Vallejos menciona los S/31,4 millones.

Es decir, Vallejos solamente informó de sus ingresos y bienes por S/153.858, lo que representa el 0,49% de los S/31,4 millones de sus cuentas en el BCP. Ni siquiera el 1%.

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Luis Mina Abanto, presume que el ocultamiento de los ingresos, bienes y rentas de Román Vallejos se debería al presunto origen ilícito del dinero en las cuentas del capitán.

Román Vallejos Castillo es investigado como parte de una red de policías en actividad que se dedicaba a organizar operativos para intervenir el traslado de lingotes de oro de presunto origen ilícito.

Los efectivos, en lugar de entregar el metal incautado, lo cambiaban por una barra de otro metal y se quedaban con los lingotes.

Según el colaborador eficaz de la fiscalía, el capitán Vallejos era quien filtraba a sus cómplices las rutas de sus clientes, que le alquilaban vehículos para el transporte de las barras de oro con fines de exportación. Luego del robo del metal precioso, Vallejos se encargaba de venderlo, lo que explicaría los grandes montos de dinero en sus cuentas bancarias.

Refuerza esta presunción el informe pericial que el Departamento Contable de la Dirección de Criminalística de la PNP entregó a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Conforme al peritaje financiero, las cuentas de Román Vallejos recibieron S/20,5 millones en 2023 y S/10,8 millones en 2024, cifras exorbitantes en comparación con lo que reportó en sus declaraciones juradas.

Lo que los peritos destacan en su informe entregado a la fiscalía es que, del total del dinero que recibió el capitán Vallejos en 2023, más de S/8,5 millones los depositó él mismo en efectivo. Y en 2024, depositó otros S/1,2 millones también en efectivo.

Según las fuentes fiscales y policiales familiarizadas con el caso, el manejo de millones en efectivo es un indicio de la procedencia sospechosa de los fondos, con el fin de evitar la trazabilidad de su origen. Por esta razón, para la fiscalía la versión del capitán Román Vallejos, quien asegura que la plata proviene de su negocio de compraventa de vehículos de segundo uso, es insostenible.

Captados. Efectivos de la Brigada Especialidad de San Juan de Lurigancho implicados en el “cambiazo” de oro. Foto: La República

“Alta intensidad económica”

De ser cierta la afirmación del oficial de la PNP, su negocio le permitió obtener ingresos mensuales de S/1,3 millones en los años 2023 y 2024, lo que hasta el momento no ha demostrado.

Así lo reportaron los peritos contables de la PNP que tuvieron acceso a las cuentas bancarias de Vallejos: “Del análisis de los extractos bancarios se advierte que las cuentas examinadas presentan una dinámica financiera de alta intensidad económica, evidenciada por el volumen significativo de operaciones registradas durante el periodo evaluado”.

Por lo tanto, al constatarse la notoria diferencia entre lo que ha declarado el capitán Vallejos y lo que se ha encontrado en sus cuentas, se justifica una indagación de mayor profundidad para identificar el origen de los S/31,4 millones, y más precisamente de los S/9,8 millones que depositó en efectivo en sus cuentas entre 2023 y 2024.

Las fuentes de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios no descartaron que el dinero esté vinculado con el robo de oro cometido por un grupo de policías, encabezado por el exjefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho, coronel PNP Rafael Morón Díaz. A Román Vallejos se le atribuye tener nexos con esta organización.

Para los peritos no hay duda sobre la procedencia de los caudales: “Se advierte que el volumen total de operaciones registrado (superior a S/31 millones en abonos y cargos) resulta notoriamente desproporcionado respecto a los ingresos objetivamente identificados del investigado (capitán PNP Román Vallejos Castillo). (Esto) constituye un indicador financiero relevante que justifica la necesidad de profundizar el análisis pericial mediante la obtención de información adicional que permita determinar la trazabilidad, origen económico y destino final de los fondos involucrados”.

Siguiendo la pista del dinero, ahora toca identificar a los receptores de las millonarias transferencias del “rey Midas” de la Policía Nacional. Habrá más sorpresas.

“Estamos frente a un caso de lavado de activos”

● La República consultó a fuentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP sobre el caso del capitán Román Vallejos. “El levantamiento del secreto bancario ayudará a identificar a los titulares de los depósitos en efectivo, como de las transferencias de terceros y la ruta del dinero, que hizo Vallejos”, dijeron.

● “Estamos frente a un caso de lavado de activos, debido a que las cuentas bancarias de Román Vallejos, han servido como instrumento para la colocación e intercalación de activos de procedencia ilícita con la finalidad de insertarlo al sistema financiero legal. La investigación debe continuar con los receptores del dinero”, dijeron.