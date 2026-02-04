Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana expresó su preocupación por la corrupción, el sicariato, la violencia y la descomposición política y cultural del país tras una reciente reunión con el papa León XIV, en la que también abordaron el escenario electoral del 12 de abril y la próxima visita del Pontífice.
Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, manifestó su preocupación por la situación política y social del país y, en el marco de las próximas elecciones generales del 12 de abril, señaló: “Ojalá el señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano y próspero”. El pronunciamiento se dio luego de que la cúpula episcopal sostuviera una reunión con el papa León XIV, en la que —según indicó— se abordaron los grandes desafíos que enfrenta el Perú, entre ellos la corrupción, el sicariato, la violencia y la crisis institucional que atraviesa el país.
