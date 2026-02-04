Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

Entre otros temas, el monseñor Carlos García anunció la próxima llegada del Papa León XIV a Perú. Foto: difusión

Entre otros temas, el monseñor Carlos García anunció la próxima llegada del Papa León XIV a Perú. Foto: difusión

Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, manifestó su preocupación por la situación política y social del país y, en el marco de las próximas elecciones generales del 12 de abril, señaló: “Ojalá el señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano y próspero”. El pronunciamiento se dio luego de que la cúpula episcopal sostuviera una reunión con el papa León XIV, en la que —según indicó— se abordaron los grandes desafíos que enfrenta el Perú, entre ellos la corrupción, el sicariato, la violencia y la crisis institucional que atraviesa el país.

