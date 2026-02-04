HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Contrataciones bajo la lupa, guerra Luna - Porky y Mirtha Vásquez en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana expresó su preocupación por la corrupción, el sicariato, la violencia y la descomposición política y cultural del país tras una reciente reunión con el papa León XIV, en la que también abordaron el escenario electoral del 12 de abril y la próxima visita del Pontífice.

Entre otros temas, el monseñor Carlos García anunció la próxima llegada del Papa León XIV a Perú. Foto: difusión
Entre otros temas, el monseñor Carlos García anunció la próxima llegada del Papa León XIV a Perú. Foto: difusión

Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, manifestó su preocupación por la situación política y social del país y, en el marco de las próximas elecciones generales del 12 de abril, señaló: “Ojalá el señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano y próspero”. El pronunciamiento se dio luego de que la cúpula episcopal sostuviera una reunión con el papa León XIV, en la que —según indicó— se abordaron los grandes desafíos que enfrenta el Perú, entre ellos la corrupción, el sicariato, la violencia y la crisis institucional que atraviesa el país.

Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

LEER MÁS
Así puedes verificar tu local de votación para las Elecciones Generales 2026

Así puedes verificar tu local de votación para las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Link ONPE: cómo saber si soy miembro de mesa Elecciones Generales 2026

Link ONPE: cómo saber si soy miembro de mesa Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

LEER MÁS
Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

LEER MÁS
Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

¡Los reyes de la bachata en Lima! Romeo Santos y Prince Royce llegan a Perú juntos por primera vez: fecha, lugar y entradas para el show

Huaicos en Perú EN VIVO: regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi por lluvias intensas

Política

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025