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Congreso plantea invitar al ministro de Defensa para que responda por masacre en Colcabamba

La moción presentada por el congresista Wilson Soto busca que Amadeo Flores Carcagno, actual titular de Defensa, acuda con urgencia al Pleno para explicar la intervención militar que dejó cinco muertos en Colcabamba tras cuestionamientos a la versión oficial dada por las Fuerzas Armadas.

Pleno deberá debatir y votar moción para que el ministro de Defensa de explicaciones por lo ocurrido. Foto: composición LR
Pleno deberá debatir y votar moción para que el ministro de Defensa de explicaciones por lo ocurrido. Foto: composición LR
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El congresista de Acción Popular Wilson Soto presentó una moción para que el Pleno del Congreso evalúe invitar al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, para que responda 'con carácter de urgencia' por la masacre en Colcabamba ocurrida el 25 de abril. La propuesta plantea que Flores Carcagno brinde un informe detallado sobre lo sucedido en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja. La moción deberá ser debatida y votada por el Pleno. Solo requiere mayoría simple para su aprobación.

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“Invitar al Ministro de Defensa, señor Amadeo Javier Flores Carcagno, para que concurra, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso de la República, a fin de que informe detalladamente sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba (…) en los que se produjo la muerte de cinco ciudadanos y lesiones a otras personas por intervención de efectivos de las Fuerzas Armadas; así como sobre las medidas adoptadas para el esclarecimiento de los hechos y las acciones implementadas para evitar la repetición de situaciones similares”, se lee en el documento.

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Según el Comando Operacional del Este, el hecho se produjo en un supuesto enfrentamiento con personas vinculadas al narcoterrorismo. Días después, un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía sostuvo que una patrulla fue atacada con armas de fuego. En esa línea, se indicó que los militares actuaron en legítima defensa. El operativo dejó cinco fallecidos, dos heridos y un detenido. No se reportaron bajas en el personal militar.

Sin embargo, versiones recogidas por medios de comunicación y familiares de las víctimas contradicen esa versión. Señalan que no hubo enfrentamiento y que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza. Los deudos aseguran que los fallecidos eran jóvenes dedicados al sector agrícola y que regresaban de un partido de fútbol. La iniciativa parlamentaria también cuestiona la ausencia previa del ministro ante la Comisión de Defensa del Congreso, lo que refuerza el pedido para que acuda al Pleno y dé explicaciones públicas.

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