JNJ inicia proceso disciplinario contra Piero Corvetto y evaluará su continuidad en el cargo

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario en contra de Piero Corvetto y pone en evaluación su continuidad como jefe de la ONPE. La decisión se adoptó por unanimidad en un pleno extraordinario, tras las denuncias de la población ante el retraso de instalación de mesas de sufragio en las Elecciones Generales 2026. La institución informó que se trata de una investigación preliminar que busca determinar responsabilidades.

El pleno acordó solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto. Este documento será clave. Permitirá a los consejeros contar con más elementos antes de tomar una decisión sobre su permanencia en el cargo.

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La institución remarcó que todas las acciones se realizan dentro de sus atribuciones. “Se ejecutan en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”, señala el comunicado. También subrayó que se garantizará “el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas”, en referencia al titular de la ONPE.

La JNJ precisó su actuar como organismo autónomo y reafirmó su respeto “a la Constitución Política del Perú, al Estado de derecho y al orden democrático”.