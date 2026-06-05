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Salvador del Solar votará por Roberto Sánchez: "Darle a Fuerza Popular el control del Ejecutivo es un riesgo"

Del Solar exhortó a la ciudadanía a tomar una postura y no votar en blanco. Además, dejó claro su rechazo hacia el fujimorismo y su afectación a la independencia de poderes.

Salvador del Solar votará por Roberto Sánchez
Salvador del Solar votará por Roberto Sánchez
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El ex primer ministro Salvador del Solar anunció su voto por Roberto Sánchez y dejó claro su rechazo hacia el partido Fuerza Popular.

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A través de un video en sus cuentas oficiales, Del Solar explicó que su elección busca evitar con la continuidad del fujimorismo en las decisiones más relevantes del país.

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