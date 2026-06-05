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Elecciones 2026: Contraloría despliega 1200 auditores para supervisar llegada de material electoral

El organismo de control informó que la intervención busca detectar y comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de los comicios.

Elecciones 2026: Contraloría despliega 1200 auditores para supervisar llegada de material electoral
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La Contraloría inició un operativo nacional que moviliza a 1.200 auditores en todo el país. La labor de vigilancia abarca el traslado y distribución del material electoral desde los centros de almacenamiento hasta los locales donde se desarrollará la jornada de sufragio del próximo 7 de junio.

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Las acciones de supervisión comenzaron con el seguimiento al envío de material destinado a las oficinas consulares peruanas en el extranjero y continuaron con su llegada a las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE). Desde estos puntos se coordina la distribución hacia los centros de votación de todas las regiones, incluidas las localidades de difícil acceso.

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El organismo de control informó que la intervención busca detectar y comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de los comicios, lo que permite que las autoridades electorales adopten medidas preventivas o correctivas antes de la jornada electoral.

Asimismo, recordó que desde meses atrás se realizaron verificaciones relacionadas con el material enviado al exterior, así como controles en las etapas de impresión y ensamblaje de los implementos electorales.

La supervisión se concentrará en tres frentes considerados clave: las ODPE, donde se verificará la recepción y distribución del material; los almacenes de la ONPE, desde donde se despachan los paquetes electorales; y los locales de votación, donde se comprobará la llegada de los materiales y la participación del personal encargado de garantizar la instalación y el funcionamiento de las mesas de sufragio.

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