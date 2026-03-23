Loreto: incautan más de 200 kilos de droga y causan pérdida de 92.000 dólares en la triple frontera

En la triple frontera con Colombia y Brasil, en Loreto, cerca de 92 mil dólares fueron las pérdidas a las mafias del narcotráfico, según información por parte de las autoridades, durante el megaoperativo, ejecutado por la Dirandro de Iquitos y el Comando PUMA, tuvo como lugar la comunidad nativa de San Martín de Arauana, en el distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Los agentes combinados de la Policía y el Ejército peruano, lograron la incautación y destrucción de 223 kilogramos de droga en estado líquido, un cargamento que presuntamente ya estaba listo para su última fase de purificación antes de cruzar la frontera, como también la incineración de más de 2 toneladas de insumos químicos.

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Este sector es considerado crítico por su cercanía con los límites de Perú, Colombia y Brasil, rutas utilizadas por las organizaciones del narcotráfico para cultivar y exportar droga.

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En el espesor de la selva, se encontraron tres laboratorios de procesamiento de droga y tres campamentos que aparentemente servían de base para las organizaciones que operan en esta frontera, según informaron las autoridades. La intervención, supervisada por la fiscalía antidrogas, reveló que las mafias habían tomado control de 27 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

Además, se incautaron armas de fuego y equipos de comunicación satelital, herramientas que se presume que estas organizaciones ligadas al narcotráfico utilizaban para coordinar el tráfico en un área donde los límites geográficos son invisibles. Este equipamiento, sumado a los incautado destruido a cenizas, perjudica económicamente cerca de los 100 mil dólares a las redes criminales internacionales.