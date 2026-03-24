Loreto: denuncian presunta venta irregular de embarcación de la Diresa en la frontera con Brasil

Por su parte, la Diresa Loreto ha exhortado a la opinión pública a informarse a través de canales oficiales para evitar la propagación de datos no verificados. Foto: Composición LR / Difusión

Por su parte, la Diresa Loreto ha exhortado a la opinión pública a informarse a través de canales oficiales para evitar la propagación de datos no verificados. Foto: Composición LR / Difusión

Los residentes del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, denunciaron el hallazgo de la embarcación denominada "Iquitos Auxiliadora 10127" en el puerto de Tabatinga, Brasil. En un video difundido en las redes sociales, se observa a la unidad acoderada en el lugar.

Los ciudadanos señalaron que presuntamente pertenecería a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto y que estaría puesta en venta de manera irregular fuera del territorio peruano desde hace dos meses.

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Diresa se pronuncia mediante un comunicado

Ante las acusaciones que vinculan directamente a la institución con la pérdida de patrimonio público, la Diresa Loreto emitió un pronunciamiento oficial este 24 de marzo. En el documento, la autoridad regional rechazó de forma categórica que la embarcación forme parte de su inventario de bienes patrimoniales.

La Diresa Loreto, también precisó que la embarcación no cuenta con las características técnicas de las unidades fluviales asignadas actualmente, descartando que alguna nave se encuentre en proceso de venta.

Finalmente, exhortaron a la opinión pública a informarse a través de canales oficiales para evitar la propagación de datos no verificados. Sin embargo, algunos ciudadanos de Santa Rosa de Loreto, sostienen que la embarcación sería de un bien público del sector salud.