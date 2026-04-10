Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Loreto

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Loreto en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Loreto en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú ingresan a su etapa crucial, donde resulta clave conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Loreto. En este departamento, son diversas las organizaciones políticas que ya oficializaron a sus postulantes. Conoce la lista completa de candidatos en Loreto y la forma en que quedaron estructuradas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Loreto en las Elecciones 2026

Conoce quiénes postulan al Senado por Loreto en los próximos comicios:

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Ahora Nación

José Francisco Quispe Farro (1)

Betty del Carmen Ruiz Rengifo (2)

Alianza Electoral Venceremos

Carlos Rafael Meza Castro (1)

Nerlith Pizango Reátegui de Alarcón (2)

Alianza para el Progreso (APP)

Rosío Torres Salinas (1)

José Alberto Trujillo Paira (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Carlos Cenepo Reyna (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Carmen Nalda Salcedo López (1)

Edilberto Araujo Cubas (2)

Fuerza Popular

Juan Carlos del Águila Cárdenas (1)

Ledy Sonia Zubiaurr Cerdeira (2)

Fuerza y Libertad

Guillermo Alexander Sánchez Alva (1)

Gloria Olivarez Tito (2)

Juntos por el Perú

Janina Denisse del Águila Gallardo de Asenjo (1)

Darwin Avendaño Tuanama (2)

Libertad Popular

Jorge Aldolfo Boullosa Chávez (1)

Partido Aprista Peruano

José Augusto Vargas Fernández (1)

Elizabeth Gil Macedo (2)

Partido Cívico Obras

Gaspar Cárdenas Cárdenas (1)

Partido Demócrata Unido Perú

Robinson Gómez Villanueva (1)

Partido Demócrata Verde

Jorge Adalberto Altamirano Flores (1)

Juanita Valdéz Reátegui vda. de Hurtado (2)

Partido Democrático Federal

Juan Larsen Mendoza Pizango (1)

Ariceli Vásquez Acubino (2)

Partido Democrático Somos Perú

Jorge Alberto Morante Figari (1)

Dora Elizabeth Mendoza López (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Mariano Iberico Vela (1)

Tanith Angulo Marín (2)

Partido Morado

Hitler Francois Vásquez Arévalo (1)

Jessica García Acosta (2)

Partido País para Todos

Juan Alfredo Saldaña Picón (1)

Melita Curitima Puto (2)

Partido Patriótico del Perú

Juan Pedro Oblitas Ulloa (1)

Partido Político Cooperación Popular

Andrés Eduardo Mármol Rengifo (1)

Elizabeth Montano Viena (2)

Partido Político Integridad Democrática

Norma Luz García Guzmán (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Yoshi Levis Lam Eléspuru (1)

Lucila Torres Dava de Eléspuru (2)

Partido Político Perú Acción

Óscar Agapito Pérez Vásquez (1)

Partido Político Perú Primero

Luz Melita del Águila Macanilla (1)

Breno Cavalcanti Pérez (2)

Perú Moderno

Viviana del Pilar Meléndez Panaifo (1)

Abel SIlvano Mozombite (2)

Podemos Perú

Nelda Rojas Bardales (1)

Progresemos

Francisco Hildebrando Huamán Sedano (1)

Lucía Romaina Huiñapi (2)

Renovación Popular

Temis Jhon Rivas Ochoa (1)

Un camino diferente

Julio Gonza Salazar (1)

Ernesta Jesusa Goya Yupanqui (2)

Unidad Nacional

Jorge Armando Rengifo Panduro (1)

Frida Irene Vega Flores (2)

Candidatos a Diputados por Loreto en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan a Diputados por Loreto en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Polansky Rodríguez Yong (1)

Ylmer Elisa Pizango Gómez (2)

Vladimir Enzo Camones Jaimez (3)

Aldo Alida Guerra Teixeira (4)

Alianza Electoral Venceremos

Idelia Antonieta Calderón Ramos (1)

Luis Alberto Vargas Coral (2)

Walter Gerald Rodríguez Noriega (4)

Alianza para el Progreso (APP)

Rita Mercedes Chávez Paredes (1)

Frank Jackson Valderrama Chávez (2)

Juana Vela Valles de Santoyo (3)

Jorge Luis Monasi Franco (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Magno Caycho Espíritu (1)

Bertha Cristina Ahuite Cotrina (2)

Elmer Acho Panduro (3)

Alicia María del Castillo Delgado (4)

Fe en el Perú

Álex Edwar Mendoza Arévalo (1)

Rocío del Pilar Freitas Moreno (2)

Pablo Eli Taricuarima Pinedo (3)

Xuxa Leyssy da Silva Ruiz (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Graciano Llanos Sangay (1)

Sara Alicia Ávila Valles (2)

Manuel Tarrillo Saldaña (3)

Delia Ccoscco Balladares (4)

Fuerza Popular

Moore Llens Brunner Ruiz (1)

Nary Benvinda Pinasco Montenrgro (2)

César Manuel Vidaurre Floridas (3)

Ana Luisa Yuffra Lugo (4)

Fuerza y Libertad

Patricia María Huamán Vásquez (1)

Dino Alfieri Degregori Pinedo (2)

Priscila Suylan Pinedo Ayllón (3)

Tito Miguel Pérez Elizalde (4)

Juntos por el Perú

Azucena Isla Rojas (1)

Matusael Zambrano Sandoval (2)

Lindomira Santana Martínez (3)

Héctor Minguillo Chanamé (4)

Libertad Popular

Jaime Soplin Perea (1)

Orocio Margoth Pezo García (2)

Partido Aprista Peruano

Ruth Andrea Garay Simons (1)

Pablo Martín Casuso Chávez (2)

Marcelo Zumaeta Peña (4)

Partido Cívico Obras

Alejandro Esquivel Pérez (1)

Dicire Patricia Álvarez Sánchez (2)

José Adrián Lavi Pila (3)

Rosa Meléndez Cárdenas (4)

Partido del Buen Gobierno

Kattia Caroly Jiménez Villacorta (1)

Rafael Alberto Vela Pinedo (2)

Berta Nicolás Flores (3)

César Gonzáles Arroyo (4)

Partido Demócrata Verde

Vivien Mercedes Altamirano Piro (2)

Mahatma Benito Varga Vargas (3)

Gabriela Patricia Altamirano Piro (4)

Partido Democrático Federal

Julio César Zumaeta Pinedo (1)

María Carmen Ríos Fonseca vda. de Valdéz (2)

Tito Torres Flores (3)

Jessica Sotelo Sotelo (4)

Partido Democrático Somos Perú

Ana Zadith Zegarra Saboya (1)

Jaime Marín García (2)

Almendra Yarame Montoya (3)

Neizher Franz Max Horna (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Gerges Bocanegra Picón (1)

Mónica Maylis Rengifo Acosta (2)

Limber Zumba Vásquez (3)

Gaby Romayna Geman (4)

Partido Morado

César Neyzer Flores Vela (1)

Isis Janeth Rojas Salazar (2)

Rilke Chong Vela (3)

Ligia Beatriz Tello Ruiz (4)

Partido País para Todos

Fidel Amasifuén Vela (1)

Laudicia Silva Peña (2)

Junior de la Cruz Tushupe (3)

Lérida Rubí Silvano Upari (4)

Partido Político Cooperación Popular

Moisés Zarmiento Guedes (1)

Leily Melina Ramírez Vela (2)

Elmer Madrid Ríos Huazanga (3)

Merly García Pinedo (4)

Partido Político Integridad Democrática

Óscar Alonso Huamaní Manay (1)

Sly Fiorella Paredes Greffa (2)

Hilario Demetrio Velarde Maldonado (3)

Samanta Danae Valera Rojas (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

Claudio Betman Pinedo Macedo (1)

Eva Lucía Matute Panaifo (2)

Fernando Ronald Paisig Vela (3)

Margarita María Fasanando Tigozo (4)

Partido Político Perú Primero

Jorge Enrique Meléndez Celis (1)

Raquel Rodríguez Suárez (2)

Julio Benites Mejía (3)

Patricia Vásquez Valderrama de Taricuarima (4)

Perú Moderno

Leonidas Sandoval Dávila (1)

Rosa Francisca Díaz Meléndez (2)

José Antonio Galán Pasmiño (3)

Andreita Manuyama Meléndez (4)

Podemos Perú

Rafael Pezo Díaz (1)

Cecilia Elizabeth Barzola Tapia (2)

Herbert Sánchez Riveyro (3)

Rosalina Miranda Chávez (4)

Primero La Gente

Luis Amadeo Páucar Luque (1)

Frank Antony Alado Huayta (3)

Progresemos

Orlando Alfredo Moreno Soto (1)

Martha Mariana Sinacay Zubiate (2)

Óscar Zea Choquechambi (3)

Gabriela Teresa de Jesús Burga Guerra (4)

Renovación Popular

George Anthony Mera Panduro (1)

Pilar Natorce Chota (2)

Víctor Juan de Dios Chung Garazatúa (3)

Evelyn Cárdenas Tafur (4)

Salvemos al Perú

Denis Alejandro Mosquera Merino (3)

Un camino diferente

Diego Armando Ribeiro Paiva (1)

Nelly Evangelina Ramos Velarde (2)

Carlos César Ferrel García (3)

Gladys Zavaleta de Cárdenas (4)

Unidad Nacional

Antony Alexander Cahuaza Maldonado (1)

Rommy Luz García Meléndez (2)

Washington Urteaga Tenazoa (3)

Elizabeth Guiamina Mayta Salinas (4)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

El domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, proceso que permitirá elegir a las nuevas autoridades del país, incluido el presidente, así como a senadores y diputados. Ciudadanos acudirán a sus locales asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Loreto en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

Para verificarlo, debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si cumples el rol de titular o suplente, además del local de votación asignado para ejercer esta obligación cívica. Para seguir con el proceso, haz clic aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Loreto

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede utilizarse ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.