Resultados Elecciones 2026 en Lima Regiones: senadores y diputados electos hoy 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Lima Regiones y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Lima Regiones tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en Lima Regiones: quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Lima Regiones a partir de las 5.00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.
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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Candidatos al Senado por Lima Provincias en las Elecciones 2026
Ahora Nación
- Andrés Asín Meléndez
- Lourdes Mosquera Barreto
Alianza Electoral Venceremos
- Alfredo Valerio Chahua
- Clara Ramírez Valderrama
Alianza para el Progreso
- Pedro Bernal Palacios
- Luz Pitman Ramírez
Avanza País
- Juan Peña Girón
- Carmen Martínez Baca
Fe en el Perú
- César Gago Arenas
- Mercedes Soto Chávez
Frepap
- Saturnino Tabuada Martínez
- Doris Morales Astete
Fuerza Popular
- Elard Melgar Valdéz
- Lita Román Bustinza
Fuerza y Libertad
- Pelayo Coa Alfaro
- Eufemia Feliciano Retuerto
Juntos por el Perú
- William Sánchez Palomino
- Yolanda Vargas Choque
Libertad Popular
- Carlos Alva Ramis
- Lucía Manrique Chirito
APRA
- Carmen Carvallo Gauthier
- Juan Marín Goñy
Cívico Obras
- Nacor Torres Aguilar
- Glora Gonzáles Arredondo
Buen Gobierno
- Lidia Monteblanco Ríos
Demócrata Unido Perú
- Walter Oré Bazalar
- Rita Ordoñez Arbizu
Demócrata Verde
- Roger Almeri Veramendi
- Luz Cahuas Gonzáles
Democrático Federal
- Armando Minaya Mendoza
- Nelida Muñoz Medina
Somos Perú
- Rosamery Flores Albornoz
- Obed Rosales Manuel
Frente de la Esperanza 2021
- Luis Alberto Luyo
- María Palomino Limaylla
Partido Morado
- Hernán Vásquez Moreno
- Iris Chinchay Peralta
País para Todos
- Eduardo Lozada Frías
Cooperación Popular
- Francisco Caira Yucra
- Zoila Tminchi Martínez
Integridad Democrática
- Clever Rosado Cadillo
- Cecilia Olortegui Quispe
Perú Libre
- Rolando Espinoza Pérez
- Esperanza Yaya Gómez
Perú Primero
- Pedro Yactayo Barreto
- Dolores Puchoc Chuco
PRIN
- Miguel Cabanillas Pezo
SíCreo
- Luis Aubert Mendiburu
- Ruth Ruiz Pingo
Perú Moderno
- Juver Bailón Huerta
- Susana Barahona Campos
Podemos Perú
- Juan Prado Tapia
- Rosa Bautista Navarro
Primero la Gente
- Juan Santana Espinoza
- Lidia León Durand
Progresemos
- Óscar Vega Remigo
- Olinda Bojorguez Francia
Renovación Popular
- Javier Gonzáles del Valle
- Rocío Parientes Ramos
Salvemos al Perú
- Milko Pinedo Canepa
- María Garcia Padilla
Un Camino Diferente
- Segundo Valderrama Sánchez
- Rosa Leyton Ruíz
Unidad Nacional
- Santiago Elescano Ninahuanca
- Luisa Meneses Rivadeneyra
Estas son las listas de candidatos a Diputados por Lima Provincias para las elecciones 2026:
Ahora Nación
- Edgar Sánchez Estupiñán
- Zulema Torres Abanto
- Marco Urbano Galiano
Alianza Electoral Venceremos
- Jorge Quintanilla Alarcón
- Ana Aranibar Dueñas
- Silverio Mariño Melgarejo
Alianza para el Progreso
- Ramón Aldave Sotelo
- Yuy Calderón Sánchez
- Carlos Coca Solorzano
- Cynthia Chamaya Rojas
Avanza País
- Carlos Almeri Veramendi
- Andes Chero Maldonado
- Juan Mendoza Zanabria
Fe en el Perú
- Shellah Palacios Rodríguez
- Joaquín Rosas Javier
- Katya Miranda Hilario
- Carlos Marcelo Olaya
Frepap
- Eliana Chávez Gonzáles
- Julio Dueñas Barrios
- Jovana Aiquipa Tomailla
- Fortunato Choque Villegas
Fuerza Popular
- Gladys Salguero de Álvarez
- Alexander Salas Rivera
- Angelica Goicochea Pinedo
- Esmifflin Retuerto Palomares
Fuerza y Libertad
- David Zegarra Albarracín
- Sara Contreras Alarcón
- Alcides de la O Carrión
- Consuelo Aguilar Arrieta
Juntos por el Perú
- Adán Becerra Garay
- Ysabel Sota Maldonado
- Andrés Sánchez Martínez
- Liliana Susanibar Sandoval
Libertad Popular
- Gingers García Portocarrero
- Marcos Ortíz Araya
- Ayrthon Manrique Verano
APRA
- Juan Mauricio Alor
- Karla Marín Zapata
- Gustavo Manrique de la Rosa
- Catherine Salvo Torres
Cívico Obras
- Arturo Eusebio Padilla
- Judith Apolinar Melendez
- Máximo Espinoza Caquipoma
- Nataly Tejeda Cierto
Buen Gobierno
- Milagros Santana Vera
- Julian Arellano Mata
- Ana Carrizales Junco
- Percy Paucar Maguiña
Demócrata Unido Perú
- Máximo Tello Vargas
- Geovanna Gutiérrez Ramírez
- Katerine Tiburio Pérez
Demócrata Verde
- Grace Vásquez Gómez
- Jeremias Garay Rivera
- Julissa Colán Hidalgo
- Marlón Horna Moreno
Democrático Federal
- Agustín Huamán Varrera
- Mary Minaya Rodríguez
- Eduardo Medina Bailón
- Marisel Rodríguez Flores
Somos Perú
- Rosa Caycho Dulanto
- Yuri Mejía Santillán
- Dalila Chávez Sierra
- José Gutiérrez Gómez
Frente de la Esperanza 2021
- José Gutiérrez Luyo
- Marlene Luyo Ludeña
- Lisardo Ugarte Obregón
- Amelia García Salgado
Partido Morado
- Rubén Guzmán Huapaya
- Solana Ávila Acosta
- Rafael Vásquez Neyra
- Fiorella Castillo Coveñas
País para Todos
- Juan Ruiz Ulloa
- Fermina Ramos Murga
- Pablo Ramírez Mendoza
- Flavia Pampa Estrada
PPP
- Yovany Ríos Rojas
- Lucía Cataño Oropeza
- Alex Atao Acevedo
- Rosa Tapia Mendoza
Cooperación Popular
- Jacqueline Huamán Silva
- Lider Berrios Figueroa
- Mery Ramírez Ramos
- Franz Marcelo Cantu
Integridad Democrática
- Rocío Tello Pérez
- Hugo Rojas Quispe
- Linda Sánchez Cama
Perú Libre
- Víctor Vilca Uribe
- Mariela Prado Linares
- Jhon Llata Paucar
- Irma Prudencio Alor
Perú Primero
- Carmela Yactayo Levano
- José Rodríguez Carpio
- Dominga Medina Saavedra
PRIN
- Manuel Yataco Ormeño
- Delfina Castillejo Pari
- Manuel Ruiz Ramos
SíCreo
- Francley Ruiz Silvera
- Leslie Cardoza Núñez
Perú Moderno
- Máximo Atauje Montes
- Ceciia García Antunez
- Edison Huamán Cullanco
Podemos Perú
- Cirilo Ramírez Rojas
- Rocío Aburto Matumay
- Marcelo Bejarano Escobar
- Carla Mogollón Astudillo
Primero la Gente
- César Andrade Rodríguez
- David García Fuentes
- Leonor Arias Fernández
Progresemos
- María Ramírez Cienfuegos
- Pedro Obregón Obregón
- María Marujo Puente
Renovación Popular
- Karen Melendez Vicente
- Eugenio Brito Castro
- Sandra Foraguita Salazar
- David Nolazco Soto
Salvemos al Perú
- Manuel Chinchay Febres
- Sorely Berrocal Ramos
- César Martínez Pérez
- Emperatriz Hurtado Román
Un Camino Diferente
- Mayko Vásquez Rodríguez
- Josefina Velásquez Lucana
- Juan Mego Luján
- María Mori Cerna
Unidad Nacional
- David Dávila Cabanillas
- Catherine Ortiz More
- Buenaventura Landeo Huatuco
- Nelly Condor Romo
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).