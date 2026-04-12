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Política

Resultados Elecciones 2026 en Lima Regiones: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Lima Regiones y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Lima Provincias elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Nano Banana)
Lima Provincias elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Nano Banana)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Lima Regiones tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

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Resultados de las Elecciones 2026 en Lima Regiones: quiénes fueron electos senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Lima Regiones a partir de las 5.00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

PUEDES VER: Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

lr.pe

Candidatos al Senado por Lima Provincias en las Elecciones 2026

Ahora Nación

  • Andrés Asín Meléndez
  • Lourdes Mosquera Barreto

Alianza Electoral Venceremos

  • Alfredo Valerio Chahua
  • Clara Ramírez Valderrama

Alianza para el Progreso

  • Pedro Bernal Palacios
  • Luz Pitman Ramírez

Avanza País

  • Juan Peña Girón
  • Carmen Martínez Baca

Fe en el Perú

  • César Gago Arenas
  • Mercedes Soto Chávez

Frepap

  • Saturnino Tabuada Martínez
  • Doris Morales Astete

Fuerza Popular

  • Elard Melgar Valdéz
  • Lita Román Bustinza

Fuerza y Libertad

  • Pelayo Coa Alfaro
  • Eufemia Feliciano Retuerto

Juntos por el Perú

  • William Sánchez Palomino
  • Yolanda Vargas Choque

Libertad Popular

  • Carlos Alva Ramis
  • Lucía Manrique Chirito

APRA

  • Carmen Carvallo Gauthier
  • Juan Marín Goñy

Cívico Obras

  • Nacor Torres Aguilar
  • Glora Gonzáles Arredondo

Buen Gobierno

  • Lidia Monteblanco Ríos

Demócrata Unido Perú

  • Walter Oré Bazalar
  • Rita Ordoñez Arbizu

Demócrata Verde

  • Roger Almeri Veramendi
  • Luz Cahuas Gonzáles

Democrático Federal

  • Armando Minaya Mendoza
  • Nelida Muñoz Medina

Somos Perú

  • Rosamery Flores Albornoz
  • Obed Rosales Manuel

Frente de la Esperanza 2021

  • Luis Alberto Luyo
  • María Palomino Limaylla

Partido Morado

  • Hernán Vásquez Moreno
  • Iris Chinchay Peralta

País para Todos

  • Eduardo Lozada Frías

Cooperación Popular

  • Francisco Caira Yucra
  • Zoila Tminchi Martínez

Integridad Democrática

  • Clever Rosado Cadillo
  • Cecilia Olortegui Quispe

Perú Libre

  • Rolando Espinoza Pérez
  • Esperanza Yaya Gómez

Perú Primero

  • Pedro Yactayo Barreto
  • Dolores Puchoc Chuco

PRIN

  • Miguel Cabanillas Pezo

SíCreo

  • Luis Aubert Mendiburu
  • Ruth Ruiz Pingo

Perú Moderno

  • Juver Bailón Huerta
  • Susana Barahona Campos

Podemos Perú

  • Juan Prado Tapia
  • Rosa Bautista Navarro

Primero la Gente

  • Juan Santana Espinoza
  • Lidia León Durand

Progresemos

  • Óscar Vega Remigo
  • Olinda Bojorguez Francia

Renovación Popular

  • Javier Gonzáles del Valle
  • Rocío Parientes Ramos

Salvemos al Perú

  • Milko Pinedo Canepa
  • María Garcia Padilla

Un Camino Diferente

  • Segundo Valderrama Sánchez
  • Rosa Leyton Ruíz

Unidad Nacional

  • Santiago Elescano Ninahuanca
  • Luisa Meneses Rivadeneyra

Estas son las listas de candidatos a Diputados por Lima Provincias para las elecciones 2026:

Ahora Nación

  • Edgar Sánchez Estupiñán
  • Zulema Torres Abanto
  • Marco Urbano Galiano

Alianza Electoral Venceremos

  • Jorge Quintanilla Alarcón
  • Ana Aranibar Dueñas
  • Silverio Mariño Melgarejo

Alianza para el Progreso

  • Ramón Aldave Sotelo
  • Yuy Calderón Sánchez
  • Carlos Coca Solorzano
  • Cynthia Chamaya Rojas

Avanza País

  • Carlos Almeri Veramendi
  • Andes Chero Maldonado
  • Juan Mendoza Zanabria

Fe en el Perú

  • Shellah Palacios Rodríguez
  • Joaquín Rosas Javier
  • Katya Miranda Hilario
  • Carlos Marcelo Olaya

Frepap

  • Eliana Chávez Gonzáles
  • Julio Dueñas Barrios
  • Jovana Aiquipa Tomailla
  • Fortunato Choque Villegas

Fuerza Popular

  • Gladys Salguero de Álvarez
  • Alexander Salas Rivera
  • Angelica Goicochea Pinedo
  • Esmifflin Retuerto Palomares

Fuerza y Libertad

  • David Zegarra Albarracín
  • Sara Contreras Alarcón
  • Alcides de la O Carrión
  • Consuelo Aguilar Arrieta

Juntos por el Perú

  • Adán Becerra Garay
  • Ysabel Sota Maldonado
  • Andrés Sánchez Martínez
  • Liliana Susanibar Sandoval

Libertad Popular

  • Gingers García Portocarrero
  • Marcos Ortíz Araya
  • Ayrthon Manrique Verano

APRA

  • Juan Mauricio Alor
  • Karla Marín Zapata
  • Gustavo Manrique de la Rosa
  • Catherine Salvo Torres

Cívico Obras

  • Arturo Eusebio Padilla
  • Judith Apolinar Melendez
  • Máximo Espinoza Caquipoma
  • Nataly Tejeda Cierto

Buen Gobierno

  • Milagros Santana Vera
  • Julian Arellano Mata
  • Ana Carrizales Junco
  • Percy Paucar Maguiña

Demócrata Unido Perú

  • Máximo Tello Vargas
  • Geovanna Gutiérrez Ramírez
  • Katerine Tiburio Pérez

Demócrata Verde

  • Grace Vásquez Gómez
  • Jeremias Garay Rivera
  • Julissa Colán Hidalgo
  • Marlón Horna Moreno

Democrático Federal

  • Agustín Huamán Varrera
  • Mary Minaya Rodríguez
  • Eduardo Medina Bailón
  • Marisel Rodríguez Flores

Somos Perú

  • Rosa Caycho Dulanto
  • Yuri Mejía Santillán
  • Dalila Chávez Sierra
  • José Gutiérrez Gómez

Frente de la Esperanza 2021

  • José Gutiérrez Luyo
  • Marlene Luyo Ludeña
  • Lisardo Ugarte Obregón
  • Amelia García Salgado

Partido Morado

  • Rubén Guzmán Huapaya
  • Solana Ávila Acosta
  • Rafael Vásquez Neyra
  • Fiorella Castillo Coveñas

País para Todos

  • Juan Ruiz Ulloa
  • Fermina Ramos Murga
  • Pablo Ramírez Mendoza
  • Flavia Pampa Estrada

PPP

  • Yovany Ríos Rojas
  • Lucía Cataño Oropeza
  • Alex Atao Acevedo
  • Rosa Tapia Mendoza

Cooperación Popular

  • Jacqueline Huamán Silva
  • Lider Berrios Figueroa
  • Mery Ramírez Ramos
  • Franz Marcelo Cantu

Integridad Democrática

  • Rocío Tello Pérez
  • Hugo Rojas Quispe
  • Linda Sánchez Cama

Perú Libre

  • Víctor Vilca Uribe
  • Mariela Prado Linares
  • Jhon Llata Paucar
  • Irma Prudencio Alor

Perú Primero

  • Carmela Yactayo Levano
  • José Rodríguez Carpio
  • Dominga Medina Saavedra

PRIN

  • Manuel Yataco Ormeño
  • Delfina Castillejo Pari
  • Manuel Ruiz Ramos

SíCreo

  • Francley Ruiz Silvera
  • Leslie Cardoza Núñez

Perú Moderno

  • Máximo Atauje Montes
  • Ceciia García Antunez
  • Edison Huamán Cullanco

Podemos Perú

  • Cirilo Ramírez Rojas
  • Rocío Aburto Matumay
  • Marcelo Bejarano Escobar
  • Carla Mogollón Astudillo

Primero la Gente

  • César Andrade Rodríguez
  • David García Fuentes
  • Leonor Arias Fernández

Progresemos

  • María Ramírez Cienfuegos
  • Pedro Obregón Obregón
  • María Marujo Puente

Renovación Popular

  • Karen Melendez Vicente
  • Eugenio Brito Castro
  • Sandra Foraguita Salazar
  • David Nolazco Soto

Salvemos al Perú

  • Manuel Chinchay Febres
  • Sorely Berrocal Ramos
  • César Martínez Pérez
  • Emperatriz Hurtado Román

Un Camino Diferente

  • Mayko Vásquez Rodríguez
  • Josefina Velásquez Lucana
  • Juan Mego Luján
  • María Mori Cerna

Unidad Nacional

  • David Dávila Cabanillas
  • Catherine Ortiz More
  • Buenaventura Landeo Huatuco
  • Nelly Condor Romo
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