HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,8 se sintió también Lima en plena Semana Santa, según IGP

El sismo de hoy se registró a 4 kilómetros al norte del Callao y se produjo a una profundidad de 70 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Callao de magnitud 3,8
Sismo en Callao de magnitud 3,8

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 15.01 horas a 4 kilómetros al norte del Callao. El temblor de este 3 de abril tuvo una profundidad de 70 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor alcanzó una intensidad de grado III, lo que significa que fue percibido como un movimiento significativo. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía
Sismo sentido en el Callao de magnitud 3,8

Sismo sentido en el Callao de magnitud 3,8

PUEDES VER: Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

lr.pe

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Callao?

De acuerdo con el IGP, el epicentro del sismo se localizó a 4 kilómetros al norte de la provincia constitucional del Callao.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

PUEDES VER: Temblor en Callao: sismo de magnitud 3,5 se sintió esta mañana en Lima, según IGP

lr.pe

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.



Notas relacionadas
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,4 remeció Lima durante el Viernes Santo, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,4 remeció Lima durante el Viernes Santo, según IGP

LEER MÁS
Temblor en San Martín: fuerte sismo de magnitud 5,9 remeció Picota, según IGP

Temblor en San Martín: fuerte sismo de magnitud 5,9 remeció Picota, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Huacho esta mañana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Huacho esta mañana, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

LEER MÁS
Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

LEER MÁS
Tragedia dentro del estadio Matute deja un fallecido y al menos 47 heridos en La Victoria

Tragedia dentro del estadio Matute deja un fallecido y al menos 47 heridos en La Victoria

LEER MÁS
La trágica historia de Freddy Rony, el hincha que murió en el banderazo en Matute

La trágica historia de Freddy Rony, el hincha que murió en el banderazo en Matute

LEER MÁS
Detienen en Tumbes a ecuatoriano que transportaba más de 700 kilos de marihuana valorizados en S/1 millón

Detienen en Tumbes a ecuatoriano que transportaba más de 700 kilos de marihuana valorizados en S/1 millón

LEER MÁS
“Perdiste, mami”: Caen 4 policías que exigieron S/10.000 de dos mujeres para no ‘sembrarles’ droga

“Perdiste, mami”: Caen 4 policías que exigieron S/10.000 de dos mujeres para no ‘sembrarles’ droga

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Partido Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: se juega el segundo set

Un espectáculo inusual en el Mar Báltico: un naufragio de 400 años de antigüedad queda al descubierto debido al bajo nivel del mar

Sociedad

Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Accidente en Matute: 2 heridos continúan en UCI y el 90% de los internados recibieron el alta médica, según el Ministerio de Salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025