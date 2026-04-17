Marisol Pérez Tello se pronuncia tras primera vuelta y afirma que no dejará la política: "Vamos a seguir acá"

Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero la Gente, se pronunció tras desarrollarse la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. La exministra afirmó que personalmente se encuentra en paz consigo misma y que el trabajo realizado durante su campaña le ha permitido conectar con otros ciudadanos. Asimismo, señaló que continuará en política.

‘El resultado puede violentarnos o puede llenarnos de valor para seguir peleando por el país. Vamos a seguir conversando y haciendo política, esa que cambia el país’, declaró la representante de Primero la Gente.

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La candidata aprovechó para agradecer a sus seguidores y a quienes depositaron su voto a su favor en esta primera vuelta.

Hasta el momento, con el 93,34% de actas procesadas por la ONPE, Pérez Tello se ubica en el octavo lugar con el 3,4% de los votos. Su partido no logró superar el umbral necesario para obtener representación en el Congreso y, en consecuencia, no alcanzó la valla electoral.

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Marisol Pérez Tello marca distancia con el fujimorismo en la segunda vuelta: "Claramente no apoyaré a Keiko Fujimori"

La candidata de Primero la Gente también marcó distancia con Keiko Fujimori. Tras conocerse que la representante fujimorista pasaría a la segunda vuelta, Pérez Tello afirmó que no le daría su respaldo.

‘Claramente no apoyaré a Keiko Fujimori. Todavía estamos terminando el proceso y hay tres o cuatro personas que pueden estar en la segunda vuelta. No es una decisión solo mía, sino del partido. Esperemos que pase un demócrata. He visto algunos números que me dan esa tranquilidad’.

Las declaraciones de Pérez Tello se producen luego de que uno de los cuestionamientos más recurrentes hacia su figura haya sido el respaldo que brindó a Fujimori en 2021, cuando esta pasó a la segunda vuelta frente a Pedro Castillo. La candidata ha señalado que se arrepiente de haberle dado su apoyo a la lideresa de Fuerza Popular.