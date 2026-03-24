Fiorella Molinelli increpa a Roberto Sánchez: "Castillo nos dio un golpe de Estado fallido y nos dejó a Boluarte"

Fiorella Molinelli a Roberto Sánchez: "Señor, Castillo nos dio un golpe de Estado fallido"

Fiorella Molinelli a Roberto Sánchez: "Señor, Castillo nos dio un golpe de Estado fallido"

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) recordó a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) que el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre de 2022.

El descargo de Molinelli inició cuando mencionó al prófugo Vladimir Cerrón y mostró su fotografía. Aseguró que ella lo destituyó durante su gestión en EsSalud.

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“Lo destituí cuando estaba en EsSalud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. No hay que tenerle miedo a los poderosos. A la mafia y a los corruptos se les enfrenta con firmeza, decisión y acción”, dijo.

Posteriormente, dirigiéndose a Sánchez increpó: "Además (Cerrón) nos regaló una fórmula presidencial de la que ya nadie se acuerda. Señor (Roberto Sánchez), Castillo nos dio un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre y nos dejo a la señora Boluarte que tendrá que rendir cuentas por sus Rolex y cirugías”.