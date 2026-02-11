HOYSuscripcion LR Focus

APRA: exsecretario de Alan García renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados

Baja en el APRA. Ricardo Pinedo Caldas presentó su renuncia ante el JEE Lima Oeste 3 por motivos estrictamente personales.

El APRA se queda con un candidato menos al Congreso. Foto: Composición/LR
El APRA se queda con un candidato menos al Congreso. Foto: Composición/LR

Nueva baja en el APRA. El exsecretario personal y político del difunto expresidente Alan García, Ricardo Pinedo Caldas, renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados del siguiente Congreso bicameral.

La dimisión de Pinedo Caldas fue presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3. Según el documento, su salida se debe a motivos estrictamente personales.

"Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a ustedes para comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar a mi candidatura con el Nro. 32 de diputados por Lima Metropolitana por el Partido Aprista Peruano por motivos estrictamente personales", se lee en el documento de renuncia remitido.

Ahora, la renuncia deberá ser revisada por el ente electoral y oficializada en las próximas horas. La decisión deberá ser colgada en el portal de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De esta manera, el APRA acudirá a las Elecciones Generales 2026 con un candidato menos por Lima Metropolitana. Hoy, miércoles 11 de febrero, es la fecha límite para que los postulantes puedan presentar su renuncia oficial a sus candidaturas.

Renuncia de Ricardo Pinedo Caldas ante el JEE Lima Oeste 3.

Renuncia de Ricardo Pinedo Caldas ante el JEE Lima Oeste 3.

