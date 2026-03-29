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Política

A 14 días para las elecciones, solo al 27.39 % de los miembros de mesa está capacitado

La ONPE espera capacitar al 57% del total de miembros de mesa. Con esa cifra estiman que “al menos uno o dos miembros estén capacitados en cada mesa de sufragio”.

A 14 días para las elecciones, solo al 27.39 % de los miembros de mesa concurrió a la capacitación
A 14 días para las elecciones, solo al 27.39 % de los miembros de mesa concurrió a la capacitación

A 14 días de las Elecciones 2026, tan solo el 27,39% del total de miembros de mesa ha sido capacitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ese porcentaje representa a 228 572.

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Sin embargo, la institución no tenía proyectado capacitar al total de miembros de mesa. Tan solo estima llegar a un 57%.

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“Se han sorteado más de 800 mil miembros de mesa. Eso es el 100%, pero no nuestra meta. Serán capacitados un aproximado de 400 mil”, precisó Carla Cueva, Sub Gerenta de Capacitación y Formación Electoral.

Con esa cifra, explica, estiman que “al menos uno o dos miembros estén capacitados en cada mesa de sufragio”.

La ONPE ha programado dos jornadas presenciales de capacitación. La primera se desarrolló este domingo 29 desde las 8.00 a.m. hasta las 2.00 p.m. en 4211 locales distribuidos en diferentes regiones del país y acudieron 123 584 ciudadanos.

El próximo 5 de abril, a una semana de las elecciones, se ejecutará la segunda fecha.

Por esto, la institución exhortó a todos los ciudadanos a asistir al encuentro o acercarse a las oficinas que la ONPE ha instalado en distritos y centros poblados. Caso contrario, pueden capacitarse de manera virtual a través de la plataforma Onpe Educa.

A la fecha, sumando todas las modalidades de capacitación, han sido capacitados 228 572 miembros de mesa, lo que equivale al 27.39% del total de ciudadanos seleccionados.

Cada año disminuye la asistencia de miembros de mesa

Sumado a la falta de miembros de mesa capacitados, muchos de ellos no se presentan el día del comicio.

El descenso en la participación de miembros de mesa se da en cada proceso electoral. Mientras en 2006 la asistencia superaba el 84 %, en 2021 cayó al 61,4 %. En el último proceso nacional, casi una de cada cinco mesas tuvo que recurrir a electores presentes para completar el número requerido de funcionarios.

Este año el 99,7 % de los 834 mil miembros sorteados ejercerá esta labor por primera vez. Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca y Arequipa concentran el mayor número de miembros asignados.

STAE

Adicionalmente, Carla Cueva se refirió al STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), un sistema que permitirá a los miembros de mesa llenar de una forma rápida y segura las actas de escrutinio, minimizando el número de actas observadas y facilitando su contabilización.

La STAE se encuentra conformada por una laptop, una impresora y un dispositivo USB. Estos se emplearán de manera conjunta por los miembros de mesa para la labor descrita.

“Es un apoyo que solo se aplicará en Lima y Callao con el fin de agilizar los resultados”, refirió.

A su vez, las mesas de votación que cuenten con STAE transmitirán sus resultados directamente al centro de cómputo, acelerando el procesamiento de resultados.

Con esto se ayudará a disminuir las actas observadas y permite que estas sean más legibles. Además, se optimizará el trabajo al reducir el tiempo y aumentar la cantidad de actas procesadas.

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