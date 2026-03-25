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Debate presidencial en vivo: Fujimori, Nieto, Vizcarra y más | Epicentro Electoral-Réplica

Política

Enrique Valderrama a Mario Vizcarra: "Usted es el testaferro de su hermano Martín Vizcarra"

En el tercer debate presidencial, Enrique Valderrama acusó a Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra, de ser su presunto "testaferro".

Enrique Valderrama y Mario Vizcarra se enfrentaron cara a cara en el tercer debate presidencial.
Enrique Valderrama y Mario Vizcarra se enfrentaron cara a cara en el tercer debate presidencial. | Foto: difusión

En una reciente y acalorada confrontación mediática en el tercer debate presidencial, el candidato Enrique Valderrama lanzó graves acusaciones contra Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, señalándolo directamente de actuar como presunto testaferro del exmandatario.

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