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Política

Fernando Olivera responsabiliza a César Acuña ante posibles atentados tras recibir amenazas de muerte

Olivera señaló que su seguridad personal está en riesgo, por lo que su partido le ha recomendado restringir sus movilizaciones. Además reveló una presunta intervención en sus llamadas telefónicas para intimidarlo.

Fernando Olivera señaló recibir amenazas tras sus acusaciones contra César Acuña.
Fernando Olivera señaló recibir amenazas tras sus acusaciones contra César Acuña. | Foto: composición LR/ difusión

El candidato presidencial Fernando Olivera Vega denunció este miércoles 25 de marzo que es víctima de amenazas de muerte. El líder del Frente Esperanza 2021 vinculó estos hechos a las graves acusaciones que lanzó contra su contendor de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, durante la primera jornada del debate presidencial organizado por el JNE.

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En una entrevista en RPP, Olivera relató que su seguridad personal se ha visto comprometida, detalló incluso una presunta intervención en sus comunicaciones telefónicas. “Cuando he estado hablando por teléfono, han penetrado mi llamada telefónica para decirme 'ya te mando la moto'”, señaló el excanciller. Ante esta situación, informó que su partido le ha recomendado restringir sus movilizaciones por precaución.

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Ante estos acontecimientos, Olivera fue enfático al señalar a Acuña como el responsable de cualquier daño a su integridad física.

“Quiero dejar constancia, responsabilizo a César Acuña de cualquier atentado contra mi vida que se produzca, porque estoy recibiendo amenazas de ese tipo. Mi gente, mi partido, me ha recomendado ya no tener mayores movilizaciones por cuestión de seguridad”, mencionó.

Olivera ratifica acusaciones contra César Acuña

Fernando Olivera también se volvió a pronunciar sobre las acusaciones contra César Acuña durante el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y ratificó su postura al señalar que el líder de APP tiene presuntos nexos con el narcotráfico y que utiliza la Universidad César Vallejo como “lavandería”.

“Yo medito lo que digo y lo digo directamente a la yugular y sé los riesgos a los que me expongo. Así que, repito, con la verdad, ni ofendo ni temo. Y me ratifico en lo que he dicho. Porque no solamente es un vox populi, todo el Perú sabe que lo que yo digo es verdad… Y quiero decir que a mí no me van a amordazar y callar con estas amenazas legales a las cuales yo responderé”, agregó.

Olivera también cuestionó la gestión de César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad y afirmó que Alianza para el Progreso (APP) opera como una organización criminal con presencia en instituciones del Estado, tales como el Ministerio de Salud y EsSalud.

APP denunció a Fernando Olivera por difamación

A través de un comunicado, la organización política Alianza para el Progreso señaló que denunció a Fernando Olivera por difamación en contra de César Acuña “a fin de que responda ante la justicia por sus afirmaciones injuriosas que buscan el descrédito (de Acuña) y dañar su dignidad y honor”.

APP anunció que demandó a Fernando Olivera.

APP anunció que demandó a Fernando Olivera.

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