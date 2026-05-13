Natalia Málaga responde sobre su hinchaje por Alianza Lima: "No tengo ninguna vergüenza en decir que simpatizo"
La entrenadora de Deportivo Géminis defendió su hinchaje por las vigentes tricampeonas. Además, reconoció que fueron el mejor equipo de la Liga Peruana de Vóley.
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Natalia Málaga fue una de las protagonistas de la reciente edición de la Liga Peruana de Vóley. La entrenadora nacional tomó las riendas de Deportivo Géminis en un momento complicado y logró llevar a las comeñas hasta las semifinales, instancia en la que cayeron ante Alianza Lima.
Después de finalizar la competición, la exvoleibolista fue consultada sobre su hinchaje por el club victoriano, pues en redes sociales circuló un video en el que apoya a las vigentes tricampeonas.
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Natalia Málaga sobre su hinchaje por Alianza Lima
Málaga aseguró que no tiene ningún problema en admitir que simpatiza por Alianza Lima, club que defendió en su etapa de jugadora. Además, remarcó que las íntimas fueron las mejores de la temporada.
“Yo no tengo ninguna vergüenza en decir que simpatizo con el Alianza, he jugado por Alianza (…). Yo soy totalmente imparcial y soy muy justa de que si el equipo de Alianza es mejor que el mío o mejor que el otro, bueno, en buena hora”, manifestó para las cámaras de 'TV Perú Deportes'.
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Natalia Málaga seguirá en la Liga Peruana de Vóley
Hace algunas semanas, Luis Linares, presidente de Géminis, afirmó que Natalia Málaga seguirá al mando del equipo en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.
“Hemos conversado con Natalia, y ella continúa. Lo único que falta es acordar los números. Ya me pasó su relación de jugadoras. Quiero a esta, esta y esta, pero todavía tenemos que acordar números con Natalia. Yo quiero seguir con Natalia; ella también. Venimos haciendo un trabajo coordinado muy bueno. Ambos quedamos satisfechos con el trabajo. Ella con nuestra labor dirigencial y nosotros con su labor en el campo. ¿Qué más puedo pedir? Nos levantó al equipo. Llegó en un momento preciso (…)”, reveló en una entrevista con Latina TV.