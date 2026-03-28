Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud retirado horas después de asumir por orden de captura

Constantino Vila fue retirado de EsSalud tras revelarse que contaba con una orden de captura en su contra. Foto: composición LR

Constantino Vila fue retirado de EsSalud tras revelarse que contaba con una orden de captura en su contra. Foto: composición LR

El Gobierno de José María Balcázar designó en el Ministerio de Salud (Minsa) a Constantino Vila como director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, pese a que en febrero de 2025 fue retirado de la presidencia de EsSalud, durante la gestión de Dina Boluarte, horas después de asumir el cargo tras conocerse que tenía una orden de captura vigente. La designación se oficializó mediante resolución ministerial publicada el 27 de marzo de 2026.

El nombramiento devuelve a Vila a un puesto clave dentro del sector salud. El cargo que ocupa es de confianza, con nivel F-5, y forma parte de la estructura central del ministerio. Desde esa posición se definen intervenciones estratégicas en salud pública a nivel nacional.

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La resolución publicada el 28 de marzo en el diario El Peruano no ha precisado qué criterios se aplicaron para su designación. Tampoco aclara si revisaron nuevamente sus antecedentes luego del episodio ocurrido en EsSalud, que generó cuestionamientos sobre los filtros del Estado.

Este caso reabre el debate sobre los mecanismos de control en la designación de funcionarios. La Presidencia del Consejo de Ministros en febrero de 2025, bajo la conducción de Gustavo Adrianzen, admitió en su momento que hubo negligencia en la verificación de información en el proceso que permitió su breve paso por EsSalud.

Constantino Vila tenía vigente una orden de captura cuando fue designado jefe de EsSalud en 2025

Constantino Vila fue designado presidente ejecutivo de EsSalud en febrero de 2025, cuando Dina Boluarte ejercía la Presidencia. Su nombramiento generó controversia tras la difusión de una orden de captura vinculada a un proceso por fraude procesal.

Horas después de asumir el cargo, el Ministerio de Trabajo dejó sin efecto su designación. La medida se tomó tras la presión pública y la exposición del caso en medios de comunicación.

El propio Vila rechazó las acusaciones. Señaló que el proceso judicial en su contra responde a un caso relacionado con la reposición de un trabajador. Afirmó que no ha cometido actos de corrupción. A pesar de estos antecedentes, el Minsa lo incorpora nuevamente en un cargo de confianza en 2026.