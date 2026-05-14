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Judicialidad

Presentan plataforma digital "SISTEMA EXPEDIA" para acelerar justicia laboral y de familia

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Poder Judicial (PJ) lanzaron el Sistema EXPEDIA, una herramienta digital para modernizar el acceso a la justicia laboral.

Este sistema busca brindar mayor transparencia y rapidez en la resolución de casos judiciales.. Fuente: difusión.
Este sistema busca brindar mayor transparencia y rapidez en la resolución de casos judiciales.. Fuente: difusión.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en alianza con el Poder Judicial (PJ), presentó el Sistema de Consultas de la Planilla Electrónica Sistema EXPEDIA, una nueva herramienta digital diseñada para modernizar el Estado y ofrecer una justicia más rápida y transparente a la ciudadanía.

La presentación estuvo a cargo del viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Miguel Ángel Vegas Carrera, y del presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Tulio Eduardo Villacorta Calderón, quien intervino en representación del titular del Distrito Judicial, David Correa Castro.

EXPEDIA es una plataforma electrónica que permitirá a jueces en materia laboral y de familia, así como a peritos judiciales, acceder en línea y en tiempo real a información contenida en la planilla electrónica —como remuneraciones y periodos laborales—, lo que permitirá tomar decisiones más justas y rápidas en casos de pensión de alimentos.

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