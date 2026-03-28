“En los programas de gobierno no se ve casi nada sobre los pueblos indígenas”

Julio Cusurichi Palacios, reconocido líder indígena shipibo-konibo y miembro del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), afirma que la voz de los pueblos indígenas debe ser vinculante en los procesos electorales para garantizar una democracia más justa en la agenda política amazónica.

En el contexto de las próximas elecciones generales del 12 de abril, la figura de líderes como Cusurichi ha cobrado una relevancia. Este Apu continúa liderando la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) frente a proyectos de ley que, según denuncia, amenazan su supervivencia.

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La estrategia de las comunidades nativas para este proceso electoral se articula bajo la iniciativa ‘Los Pueblos Deciden 2026’, impulsada por organizaciones nacionales en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Figuras como la lideresa ashaninka Ruth Buendía Mestoquiari integran planchas presidenciales (segunda vicepresidencia por Ahora Nación) y candidaturas a diputaciones para combatir la exclusión histórica en espacios de poder.

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Las organizaciones exigen que los candidatos presenten propuestas de fondo sobre la Amazonía, ante la percepción de que los planes de gobierno actuales carecen de un enfoque intercultural sólido.

Así, Julio Cusuriche se pronunció en Radio Voz Indígena sobre la participación de los pueblos indígenas en las elecciones generales.

¿Por qué es importante proceso electoral para los pueblos indígenas?

“Estamos cerca por la fecha (a dos semanas) pero, además, lejano porque creo que en los programas de gobierno no se mira casi nada el tema de nosotros, como seguridad jurídica, participación de pueblos indígenas. ¿Por qué es importante ver esto en este tema electoral? Porque son programas que ejecutan los gobiernos. Desde las regiones venimos trabajando aportes para que las políticas públicas, a nivel regional e incluso a nivel nacional, puedan contemplar los planes de los gobiernos de los diferentes candidatos”.

“Creo que es muy importante, sin embargo, decir que en este proceso ya nos han buscado o están buscando indígenas para cumplir una cuota electoral, aunque en la práctica nos ponen en la cola. Gana un partido o movimiento regional, pero como estás en la cola no te da ninguna opción de ser un consejero, un regidor, asumir una vicepresidencia. Entonces ese es un tema muy complicado, o tal vez es una estrategia para que los indígenas no lleguemos a asentarnos como autoridad”, manifiesta.

Y agrega: “Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar para trabajar con estructuras orgánicas y en algún momento, porque no pensar que un indígena amazónico tendría que llegar a la presidencia, podría ser diputado, senador o presidente regional ¿Por qué no?, de esos temas ya está habiendo una discusión muy fuerte en las regiones”.

¿Cree que las comunidades amazónicas están participando activamente en los procesos electorales?

“Yo diría que si estamos participando, no solamente yendo a votar , pero reflexionando, ese voto tiene un objetivo, ese voto debería ser que, también, digamos votemos por un[O1] [O2] partido que incluya nuestras demandas como pueblos indígenas, pero todavía no llegamos a eso, solo llegamos a votar y luego, como no hay nada en los programas de gobierno, estas autoridades siempre nos dejan de lado”.

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“Entonces, un tema importante también es, como analizar por quien se tiene que votar y para que se vota. Ya hay discusiones sobre estos temas en las regionales y, poco a poco, también tenemos que hacer entender que el tema del llamado a la democracia en esta votación es para elegir a nuestros gobernantes”.

Pero, ¿tenemos que elegir para qué?, ¿para que trabajen para un grupo de poder económico o para que trabajen para la mayoría de los peruanos? La votación nuestra solo se mira para este grupo reducido que siempre ha estado, digamos, detrás de las actividades extractivistas y de los poderes económicos que siempre están gobernando, mientras que nosotros, como mayoría, les damos los votos. Pero, por nosotros no están haciendo nada, es decir, hablamos de los indígenas, de la población rural, de los agricultores. No sentimos que ese voto retorna como política pública”.

¿Cuáles son las dificultades para participar activamente?

“Hay que cambiar de trabajo. Un sistema que viene siendo un gobierno vertical y aplastante tiene que cambiar, incluso la Constitución tiene que cambiar para que haya normas de verdadera discusión. Tiene que haber normas que verdaderamente implemente la constitución, por ejemplo somos un país pluriétnico y multicultural, pero en la práctica no es así. Creo que estas normas se deben cambiar para que, al menos, en elecciones ya tengamos senadores, diputados, pero ahorita no hay ese espacio. Somos más de 8 millones de indígenas y deberíamos tener nuestras autoridades”.

“Eso, mientras haya este sistema dominante, que solo mira los recursos naturales, creo que vamos a seguir así como estamos, pero creo que ya está naciendo una población que se está dando cuenta que a nuestro país lo están llevando a la ruina, pero ahí estamos los pueblos indígenas, siempre hemos aportado como territorio, pero también podemos aportar para que haya un país que trabaje para todos los peruanos”.

Muchas veces se dice que votar es un derecho, pero, ¿qué significa para nuestras autoridades?

“De acuerdo a las normas es un derecho, ejercer ese derecho es para llevar a una persona como autoridad, pero ese derecho no se devuelve a nosotros con programas de gobiernos, con apoyos sociales, no llega, solo se mira en las grandes ciudades, en los pueblos grandes, pero a las comunidades nativas, a los pueblos alejados no llega. Con ese tema de que a nuestras autoridades se los elige para servir al pueblo, eso todavía no se mira”.

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¿Será que, para nuestros gobernantes, la Amazonía no decide?, ¿en ese sentido, como pueblos indígenas, tendríamos impacto en las decisiones?

“Pienso que, si estaríamos organizados si tendríamos impacto. Por ejemplo, la Amazonía: si nosotros analizados de donde salen los recursos naturales, gran parte del mineral, el gas, la madera, salen de la Amazonía, no salen de la costa. Si estaríamos organizados, nuestro voto si tendría impacto”.

“Esto tiene que hacer despertar al pueblo para que ir trabajando cambios normativos que conlleven a que, así como salen los recursos de nuestra Amazonía que también retorne el apoyo a nuestros pueblos. Creo que, si nosotros lo miramos así, tendría que haber un impacto y no dejarle el poder a un grupo de políticos que están enraizados y que no miran nada por nuestros derechos”.

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