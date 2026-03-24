Captan a simpatizantes de Fuerza Popular regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de The Killers

Se aprovechan de la pasividad de las autoridades electorales. Simpatizantes del partido político Fuerza Popular fueron captados regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de la banda de rock estadounidense The Killers, lo que podría ser calificado como una entrega de dádivas a pocos días de las elecciones generales.

La noche del último lunes, los cientos de fanáticos de The Killers, que subían eufóricos del evento musical realizado en el multiespacio Costa 21, de la Costa Verde, se encontraron con al menos tres simpatizantes de la agrupación de Keiko Fujimori que no dudaban en repartir, de forma gratuita, polos que promocionaban la candidatura de ‘Miki’ Torres al Senado nacional.

TE RECOMENDAMOS 🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

“Polos gratis con la K de Killers”, decían dos mujeres que llevaban puestos polos blancos que promocionaban también a otra candidata fujimorista que postula a la Cámara de Diputados. Paradas en un sector del parque John Lennon, en San Miguel, no dudaban en bromear con la entrega de esas dádivas. Esto pese a que los ciudadanos mostraban su molestia y reclamo por el aprovechamiento político.

Sin embargo, estas acciones podrían ser sancionadas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que si los candidatos ofrecen o entregan dinero, regalos, alimentos o dádivas podrían recibir una multa o ser excluidos de los comicios generales. Aclaró que, de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, solo se permiten bienes de consumo inmediato o artículos publicitarios que no superen el 0,3% de una UIT; es decir, S/16,50.

“No se puede entregar también medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar y otros bienes, de manera directa o a través de terceros, por mandato del candidato y con recursos del candidato o del partido político”, señala la norma.

También se explica que el Jurado Electoral Especial podría imponer una multa no menor de 5 UIT (S/27.500) ni mayor de 30 UIT (S/165.000) al candidato infractor. Debido a ello, los ciudadanos esperan que la ONPE y el JNE tomen acciones porque la ley no puede estar pintada.

Un caso anterior

En febrero pasado, un ciudadano difundió un video donde se muestra cómo una camioneta alusiva a los colores e imágenes del partido político Alianza para el Progreso (APP), era utilizada para repartir cajas de leche entre vecinos de un sector del distrito limeño de Cieneguilla.

Según información consultada en Sunarp, la camioneta Hilux, de placa TEZ-921, que lleva el rostro del candidato presidencial César Acuña Peralta, es de propiedad del mismo candidato de APP.

Sobre el tema, APP negó la denuncia y dijo que sus militantes “solo entregan calendarios, tazas, polos y lapiceros, materiales aprobados por la ley electoral”. No obstante, esa misma entrega de leche se reportó en San Martín de Porres.