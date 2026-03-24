HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      
EN VIVO

Debate presidencial en vivo: Cerrón, Forsyth y Molinelli | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Captan a simpatizantes de Fuerza Popular regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de The Killers

Obsequios promocionaban la candidatura de 'Miki' Torres al Senado nacional. La ONPE advirtió que postulantes que entregan dádivas podrían ser multados. Ciudadanos esperan acciones de autoridades por haber violado la norma.

Simpatizantes de Fuerza Popular entregaron polos. Crédito: Milagros Berríos.
Simpatizantes de Fuerza Popular entregaron polos. Crédito: Milagros Berríos.

Se aprovechan de la pasividad de las autoridades electorales. Simpatizantes del partido político Fuerza Popular fueron captados regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de la banda de rock estadounidense The Killers, lo que podría ser calificado como una entrega de dádivas a pocos días de las elecciones generales.

Únete a nuestro canal de política y economía

La noche del último lunes, los cientos de fanáticos de The Killers, que subían eufóricos del evento musical realizado en el multiespacio Costa 21, de la Costa Verde, se encontraron con al menos tres simpatizantes de la agrupación de Keiko Fujimori que no dudaban en repartir, de forma gratuita, polos que promocionaban la candidatura de ‘Miki’ Torres al Senado nacional.

TE RECOMENDAMOS

🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

“Polos gratis con la K de Killers”, decían dos mujeres que llevaban puestos polos blancos que promocionaban también a otra candidata fujimorista que postula a la Cámara de Diputados. Paradas en un sector del parque John Lennon, en San Miguel, no dudaban en bromear con la entrega de esas dádivas. Esto pese a que los ciudadanos mostraban su molestia y reclamo por el aprovechamiento político.

PUEDES VER: Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

lr.pe

Sin embargo, estas acciones podrían ser sancionadas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que si los candidatos ofrecen o entregan dinero, regalos, alimentos o dádivas podrían recibir una multa o ser excluidos de los comicios generales. Aclaró que, de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, solo se permiten bienes de consumo inmediato o artículos publicitarios que no superen el 0,3% de una UIT; es decir, S/16,50.

“No se puede entregar también medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar y otros bienes, de manera directa o a través de terceros, por mandato del candidato y con recursos del candidato o del partido político”, señala la norma.

También se explica que el Jurado Electoral Especial podría imponer una multa no menor de 5 UIT (S/27.500) ni mayor de 30 UIT (S/165.000) al candidato infractor. Debido a ello, los ciudadanos esperan que la ONPE y el JNE tomen acciones porque la ley no puede estar pintada.

Un caso anterior

En febrero pasado, un ciudadano difundió un video donde se muestra cómo una camioneta alusiva a los colores e imágenes del partido político Alianza para el Progreso (APP), era utilizada para repartir cajas de leche entre vecinos de un sector del distrito limeño de Cieneguilla.

Según información consultada en Sunarp, la camioneta Hilux, de placa TEZ-921, que lleva el rostro del candidato presidencial César Acuña Peralta, es de propiedad del mismo candidato de APP.

Sobre el tema, APP negó la denuncia y dijo que sus militantes “solo entregan calendarios, tazas, polos y lapiceros, materiales aprobados por la ley electoral”. No obstante, esa misma entrega de leche se reportó en San Martín de Porres.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

LEER MÁS
Debate presidencial de hoy martes 24/03: candidatos, temas y a qué hora empieza

Debate presidencial de hoy martes 24/03: candidatos, temas y a qué hora empieza

LEER MÁS
Multas para las Elecciones Perú 2026: ¿cuánto se paga si no voto el domingo 12 de abril?

Multas para las Elecciones Perú 2026: ¿cuánto se paga si no voto el domingo 12 de abril?

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: estos son los 12 candidatos que se presentarán este martes 24 de marzo

Debate presidencial 2026: estos son los 12 candidatos que se presentarán este martes 24 de marzo

LEER MÁS
Debate Presidencial 2026 EN VIVO HOY: Carlos Espá, Fiorella Molinelli y otros 9 candidatos presentarán sus propuestas

Debate Presidencial 2026 EN VIVO HOY: Carlos Espá, Fiorella Molinelli y otros 9 candidatos presentarán sus propuestas

LEER MÁS
Carlos Álvarez y su parodia a César Acuña: así fue su imitación al cierre del debate

Carlos Álvarez y su parodia a César Acuña: así fue su imitación al cierre del debate

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Captan a simpatizantes de Fuerza Popular regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de The Killers

EN VIVO Debate Presidencial 2026: simpatizantes de candidatos llegan al centro de convenciones en la previa

Conoce a los 12 candidatos que se presentarán en el debate presidencial de hoy, martes 24 de marzo

Política

EN VIVO Debate Presidencial 2026: simpatizantes de candidatos llegan al centro de convenciones en la previa

Conoce a los 12 candidatos que se presentarán en el debate presidencial de hoy, martes 24 de marzo

Fiorella Molinelli irá a juicio oral por caso Chinchero: Fiscalía pide 10 años de cárcel por el presunto delito de colusión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO Debate Presidencial 2026: simpatizantes de candidatos llegan al centro de convenciones en la previa

Captan a simpatizantes de Fuerza Popular regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de The Killers

Conoce a los 12 candidatos que se presentarán en el debate presidencial de hoy, martes 24 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025