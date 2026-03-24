Hernán Chaparro afirma que RLA perdió su oportunidad para diferenciarse de Keiko: “Parecía pepeado”

Hernán Chaparro brindó un interesante análisis del debate presidencial del día de ayer durante la transmisión de 'La verdad a fondo'. Según el psicólogo social, López Aliaga desperdició una de las últimas oportunidades que tenía para diferenciarse de Keiko Fujimori, quien junto con él lidera las encuestas. “No hizo más que repetir lugares comunes, porque muestra una vez más que ese tipo de estructura de interacción y debatir no es lo suyo. Se pone nervioso, parecía, no sé, pepeado. Tenía una especie de tic en las cejas constante con muecas, poco articulado…”, sostuvo.

Lo mismo ocurrió con Alfonso López-Chau, quien para el analista también perdió una gran oportunidad en la primera ronda de debates, luego de haberse mostrado leyendo por momentos y con poca “fuerza”. “No sé si a este señor lo acaban de contratar o qué sé yo, pero muy poco manejo de la situación en general de todos”, añadió.

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En contraste, Chaparro destacó la presentación de Marisol Pérez Tello y la calificó como la “mejor” de la noche a la hora de expresarse y mantener la compostura. “Creo que combinó la capacidad de articular propuestas y mostrar ganas, vigor, digamos, frente al posible encargo. No todo depende del debate, pero era una oportunidad y creo que ahí ella sumó (...) Tiene operadores para hacer esto viral, lo podría hacer. Hay una oportunidad para ella ahí”, resaltó en conversación con Pedro Salinas.

Para concluir, no dejó de referirse a Fernando Olivera, quien fue uno de los que le “metieron ají” al debate luego de que arremetiera contra César Acuña y Wolfgang Grozo. Y asimismo con el “grupo de los cínicos”: López Aliaga, José Luna y el líder de Alianza para el Progreso. “Salen a afirmar una serie de cosas que son falsas o que no tienen nada que ver. O sea, por ejemplo, propuestas de que van a luchar contra la corrupción o contra la delincuencia, cuando La Libertad está que se le incendia y Trujillo más todavía”, refutó Chaparro.