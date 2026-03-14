Renovación Popular sí votó por la creación de comisiones especiales en el Congreso, contrario a lo afirmado por Norma Yarrow

El 5 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó un debate entre postulantes al Congreso peruano. En uno de los segmentos, Diego Pomareda, candidato de Libertad Popular, cuestionó a la congresista Norma Yarrow por la aparente contradicción entre la propuesta de Renovación Popular de reducir el gasto público y el hecho de que su bancada haya respaldado la creación de numerosas comisiones especiales en el Congreso, las cuales implican mayores costos para el Estado.

Ante ello, Yarrow, quien postula como diputada por Lima por Renovación Popular, afirmó: "Nosotros no creamos comisiones especiales, las comisiones especiales las crean las diferentes bancadas. Nosotros como Renovación Popular, si van a ver la votación nuestra, no existe aprobación".

Sin embargo, una revisión realizada por PerúCheck de las votaciones de la bancada durante la primera legislatura del actual Congreso (julio de 2021 a febrero de 2022) muestra que, durante ese periodo inicial, Renovación Popular votó 19 veces a favor de la creación de comisiones especiales en el Parlamento. En todos esos casos, Norma Yarrow respaldó la creación de dichas comisiones. Además, a lo largo de todo el periodo parlamentario, el grupo político ha presentado 18 mociones para establecer este tipo de comisiones.

Los votos a favor de Renovación Popular

En esas 19 votaciones del primer semestre analizado, el promedio de apoyo dentro de la bancada fue de 8.95 votos favorables de los 11 congresistas considerados, lo que equivale aproximadamente al 81,3 % de respaldo a estas iniciativas. Yarrow votó a favor en cada una de esas ocasiones.

INDICADOR RESULTADO Total de votos a favor de la creación de comisiones 19 Promedio de votos por comisión 8.95 Promedio de apoyo de la bancada 81.3% Promedio de apoyo de Norma Yarrow 100%

Para este cálculo se tomaron en cuenta a los nueve integrantes que conformaban la bancada de Renovación Popular en ese momento, además de Norma Yarrow y Patricia Chirinos. Ambas pertenecían entonces a Avanza País, pero actualmente postulan por el partido liderado por Rafael López Aliaga.

Votaciones por fecha

El 12 de agosto de 2021, durante la primera jornada de debate y aprobación de leyes de la legislatura, Renovación Popular apoyó la creación de cuatro comisiones especiales, entre ellas la llamada “Comisión Montoya”, que investigó el presunto fraude electoral de 2021, el cual no fue comprobado. Una semana después, la bancada volvió a insistir en la conformación de esa misma comisión e impulsó además otra destinada a supervisar el proceso de reconstrucción posterior al Fenómeno de El Niño.

Posteriormente, el 2 de septiembre y el 21 de octubre de 2021, el grupo parlamentario respaldó la creación de tres comisiones especiales en cada una de esas fechas. La última votación a favor de este tipo de comisiones durante la primera legislatura se registró el 9 de diciembre de 2021. El resto de votaciones puede revisarse en la tabla completa elaborada por el medio.

Fecha de la votación Comisión Votos de RP (Bancada de RP + Chirnos + Yarrow) ¿Votó Norma Yarrow a favor? 12 de agosto de 2021 Comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en contrataciones durante la emergencia COVID-19 11 Sí 12 de agosto de 2021 Comisión investigadora sobre presuntas irregularidades entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2021 6 Sí 12 de agosto de 2021 Comisión investigadora del proceso de las elecciones generales de 2021 (o Comisión para Investigar el “Fraude”) 11 Sí 12 de agosto de 2021 Comisión especial encargada de la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional 10 Sí 19 de agosto de 2021 Segundo intento para crear la Comisión investigadora del proceso de las elecciones generales de 2021 (o Comisión para Investigar el “Fraude”) 11 Sí

Fecha de la votación Comisión Votos de RP (Bancada de RP + Chirnos + Yarrow) ¿Votó Norma Yarrow a favor? 19 de agosto de 2021 Comisión especial multipartidaria de seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero (periodo 2021-2022) 11 Sí 2 de setiembre de 2021 Comisión especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres (Moción 114) 10 Sí 2 de setiembre de 2021 Comisión encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de mitigación de los efectos del cambio climático (Moción 060) 10 Sí 2 de setiembre de 2021 Comisión especial multipartidaria de protección a la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria (Moción 076) 10 Sí 9 de setiembre de 2021 Comisión especial de seguimiento parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico (Mociones 149 y 155) 10 Sí

Fecha de la votación Comisión Votos de RP (Bancada de RP + Chirinos + Yarrow) ¿Votó Norma Yarrow a favor? 9 de setiembre de 2021 Comisión multipartidaria de monitoreo, fiscalización y control del programa Hambre Cero (Texto sustitutorio de las mociones 120, 348 y 205) 11 Sí 16 de setiembre de 2021 Comisión especial investigadora sobre el cobro del concepto de “cargo fijo” en los recibos de electricidad (Moción 027) 10 Sí 16 de setiembre de 2021 Comisión multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango–Tumbes (Moción 345) 9 Sí 29 de setiembre de 2021 Comisión especial multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo CEMOL (Mociones 206 y 260) 10 Sí 21 de octubre de 2021 Comisión especial multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú (Mociones 440 y 500) 9 Sí

Fecha de la votación Comisión Votos de RP (Bancada de RP + Chirinos + Yarrow) ¿Votó Norma Yarrow a favor? 21 de octubre de 2021 Comisión especial multipartidaria de seguridad ciudadana (Moción 44) 8 Sí 21 de octubre de 2021 Comisión especial multipartidaria de estudio “Capital Perú” (Texto sustitutorio de la Moción 501) 9 Sí 18 de noviembre de 2021 Comisión investigadora multipartidaria sobre la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Moción 918) 8 Sí 9 de diciembre de 2021 Comisión especial multipartidaria pro-inversión para la reactivación de proyectos de inversión pública paralizados (Mociones 502 y 909) 6 Sí

Las mociones presentadas para crear comisiones especiales

Durante todo el periodo parlamentario, Renovación Popular presentó 18 mociones para crear comisiones especiales. De estas iniciativas, seis fueron aprobadas, lo que significa que esas seis comisiones se formaron a partir de propuestas de la propia bancada. Norma Yarrow fue autora de tres de esas mociones, entre ellas la que buscaba investigar los acuerdos con Odebrecht, la cual sí fue aprobada.

Mociones presentadas por Renovación Popular para crear comisiones. Foto: Congreso.

En declaraciones a PerúCheck, Diego Pomareda sostuvo que la ciudadanía debería prestar especial atención a dos de estas comisiones: la que investigó el supuesto fraude electoral de 2021 y la comisión encargada de supervisar y fiscalizar el sector educación.

Según el candidato, el funcionamiento de estos grupos ha significado cientos de miles de soles en gasto público, que "no han aportado mucho". El candidato también cuestionó la contradicción de Renovación Popular. Además, criticó lo que considera una contradicción del partido: "[Estas comisiones implican] más gasto público, más burocracia, justo todo lo que ellos dicen no van a ser en el gobierno".

Finalmente, PerúCheck intentó comunicarse con Norma Yarrow para recoger su versión; sin embargo, hasta el cierre de la nota la candidata no respondió.

Conclusión

Durante el primer semestre del actual gobierno, Renovación Popular respaldó en 19 ocasiones la creación de comisiones especiales en el Congreso. Asimismo, la bancada impulsó 18 iniciativas para establecer este tipo de grupos de trabajo. En ese sentido, PerúCheck concluye que las afirmaciones de Norma Yarrow, en las que asegura que su bancada no ha votado a favor de la creación de nuevas comisiones, son falsas.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.