16 candidatos presidenciales y 15 vicepresidentes omitieron información en su hoja de vida, según el JEE

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió una serie de informes de fiscalización, en los que alertó que candidatos presidenciales y a vicepresidentes habrían omitido información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) sobre sentencias, vínculos empresariales y cargos que anteriormente ostentaron.

Como parte de su derecho a la defensa, los partidos respondieron e indicaron que la mayoría de empresas que no se registraron es porque fueron dadas de baja en años anteriores y no había mala fe al momento de no consignarlas. De igual manera, dieron sus descargos sobre los requerimientos que hizo el ente electoral.

Candidatos a presidentes

El primer informe del JEE fue el 26 de enero sobre el candidato presidencial Herbert Calle (Partido Patriótico del Perú). Un ciudadano presentó un reclamo porque, presuntamente, el postulante no habría declarado sobre una sentencia laboral por ejecución de garantías y que tendría calidad de firme desde el 2022.

El JEE le otorgó un día hábil al partido para dar sus descargos como parte de su derecho a la defensa. Al respecto, la organización mencionó que la sentencia derivó de un remate judicial de un bien inmueble y que no se trata de un proceso de incumplimiento contractual, ni existe sentencia que declare fundado incumplimiento de contrato. "El candidato no consignó dicha información en su DJHV porque, razonablemente, el proceso judicial en cuestión “no corresponde a una sentencia por incumplimiento contractual” en los términos exigidos por la norma electoral", afirmó el partido y solicitó archivar el caso. Hasta el momento, el JEE no resuelve.

El siguiente caso fue el de Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El JEE alertó que la lideresa no habría declarado en su hoja de vida su participación en la empresa Summit Products S.A.C. y su titularidad en Kyara29 E.I.L. El partido dijo que ellos mismos pidieron que se realice una anotación marginal de la información. Además, la primera empresa, mencionaron, fue dada de baja en 2009 y la segunda ya no es titularidad de Fujimori. Por tales motivos, el caso se archivó y se incluyó la información en la hoja de vida.

El tercer caso fue el de la candidata presidencial de Un Camino Diferente, Rosario Fernández, porque presuntamente habría omitido declarar una sentencia "en estado de ejecución" de obligación a dar suma de dinero.

El JEE le dio un día al partido para dar sus descargos e indicaron que la candidata sí declaró esa información en su hoja de vida en el formato físico. Además, pidieron que se archive el caso. El JEE aún no resuelve la situación.

El cuarto caso fue el de Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, porque presuntamente no habría declarado ser socio de la empresa Instituto Internacional para la Cultura Democrática S.A.C. Se solicitó descargos al partido, pero así como el informe de fiscalización, no figura en la Plataforma Electoral.

El quinto caso fue el de Antonio Ortíz de Salvemos al Perú porque habría omitido declarar ser socio de Advanced Development Company Sociedad Anónima Cerrada. Al respecto, el partido indicó que existe una presunta prolongada inactividad y menos una societaria actual acreditada, ni tampoco falsedad material. En ese sentido, solicitaron el archivo.

El sexto caso fue contra Carlos Jaico de Perú Moderno porque no habría declarado ser accionista de Carlos Jaico & Abogados Consultores S.A.C. El partido indicó que el candidato no negó la titularidad ni declaró la inexistencia de sus participaciones y que sí la consignó en su hoja de vida. Por ello, pidió que se archive el caso.

El séptimo caso fue el de Alfonso López Chau de Ahora Nación porque no habría declarado ser socio de Centro Médico Gestión & Salud S.A.C. El partido dijo que la empresa fue dada de baja en octubre del 2024

El octavo corresponde a Mario Vizcarra porque no declaró ser socio de C Y M Vizcarra S.A.C. Al respecto, el partido respondió que hubo un error al momento de registrar la empresa en la hoja de vida del candidato. En vez de VIZCARRA S.A.C. debió decir C Y M VIZCARRA S.A.C. y que se puede corregir a través de una anotación marginal.

Luego está el de Enrique Valderrama del APRA por no declarar ser socio fundador de Centro de Capacitación y Soluciones Integrales S.A.C. Sobre eso, el partido dijo que en 2024 se extendió una anotación preventiva por presunta prolongada actividad de oficio.

El décimo caso fue el de Álvaro Paz de Fe en el Perú por no declarar ser socio de Corporación Legal Paz De La Barra S.A.C., Gestracorp Group S.A.C., PBF Transmaq S.A.C., PBF Servicios Generales S.A.C., PBF Gestión Ambiental Sociedad Anónima Cerrada, PBF Proevent Sociedad Anónima Cerrada y Corporación Maderera del Pacífico S.A.C. Al respecto, el partido dijo que el candidato no consignó en su hoja de vida las empresas porque están de baja en la Sunat.

El otro informe es sobre Charlie Carrasco de Demócrata Unido Perú porque no declaró ser socio fundador de la persona jurídica Grupo CJR S.A.C. Sobre eso, el partido dijo que se debe a un error u omisión involuntaria del candidato al llenar el formato.

De igual forma, se emitió un informe contra Armando Massé porque no es accionista de Distribuidora y Ventas S.A.C., DISVENSAC, sino gerente general. En sus descargos, el partido indicó que ello se debe a que fue un error material involuntario haberlo consignado así y que no es gerente desde el 2011.

Otro caso es el de Carlos Álvarez de País para Todos por no declarar ser socio fundador de Alda Producciones & Eventos S.A.C., a pesar de que consignó que un vehículo estaba a nombre de esa empresa. El partido dijo que Álvarez es copropietario de los bienes de la empresa y que no existe ninguna falsedad.

De igual forma ocurrió con Rafael López Aliaga de Renovación Popular. El JEE advirtió que no declaró ser socio fundador de Perú Desarrollos Inmobiliarios S.A.- Pedein S.A.

En tanto, el JEE emitió otro informe contra Herbert Caller porque, presuntamente, no declaró ser socio de 4 empresas. El ente electoral recomendó pedir descargos al partido.

También se abrió otro informe contra Walter Chirinos del PRIN porque no habría declarado ser socio fundador de ARM ALL SERVICE S.A.C. Se le otorgó un día de plazo para brindar descargos.

El otro informe fue contra Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) porque presuntamente no declaró una sentencia que declaró fundada la demanda sobre la obligación de dar suma de dinero.

Candidatos a vicepresidentes

El primer informe fue contra Virgilio Acuña, candidato a vicepresidente por Democrático Federal. Según el JEE, el motivo es por supuestamente no haber declarado un expediente en el que figura como demandado por obligación de dar suma de dinero. Se le otorgó un día para que el partido brinde sus descargos, pero no figura ello en la Plataforma Electoral y el JEE no resuelve.

El segundo fue contra el candidato a primer vicepresidente del Partido Morado, Heber Diomedes, por presuntamente haber declarado que, del 2022 al 2023, fue secretario general de la organización en Arequipa, pero que en ROP no figura que tuvo ese cargo. Al respecto, el partido dijo que el error se debe a que el registrador, al momento de transcribir la trayectoria dirigencial del candidato, se equivocó. Asimismo, precisaron que no existe ánimo de engañar y que el postulante sí desempeñó funciones en la alta dirección del partido en dicha región. Hasta el momento, el JEE no resuelve.

El tercer caso fue sobre Daniel Barragán de Cívico Obras. El motivo es que declaró que en 2021 fue segundo vicepresidente del Perú por Unión por el Perú, pero el JEE mencionó que no fue así debido a que no fue elegido. Sin embargo, el partido afirmó que se trató de un "error involuntario" y se solicitó una anotación marginal para corregir el error, pero el ente electoral se negó y aseguró que se debe proceder con una rectificación. El 3 de marzo, el candidato fue inscrito oficialmente para las elecciones.

La siguiente fue María Valdivia, candidata a primera vicepresidenta del APRA, porque declaró que fue coordinadora de Perú Joven entre el 2000 y 2001, pero según el JEE, en el ROP no se acredita esa información. No obstante, el partido mencionó que la ostentación del cargo fue real, pero que Perú Joven no constituyó un órgano partidario formal dentro de la estructura del APRA. Pidieron que se declare el archivo del caso. La entidad aún no resuelve el tema.

El quinto caso fue contra Rossana Montes (Partido Patriótico del Perú) porque habría omitido declarar que figura como titular de la empresa Líderes del Tercer Milenio E.I.R.L. Al respecto, el partido mencionó que la empresa fue dada de baja de oficio por la Sunat en 2006 y que no registra actividad económica efectiva. Asimismo, pidieron el archivo del caso.

El sexto caso fue contra Raúl Noblecilla, candidato a la segunda vicepresidencia de Podemos Perú, porque no habría declarado ser socio de Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León Abogados Consultores Asociados S.A.C. El partido aseguró que sí se declaró esa información y que el JEE tuvo una lectura parcial de la DJHV.

El séptimo caso se trató de Tania Porles de Libertad Popular, quien no habría declarado ser socia de Socium S.A.C. Sobre ello, el partido dijo que la candidata a la segunda vicepresidencia sí informó sus acciones, pero que se produjo un error material al momento de trasladar los datos al sistema.

El JEE también emitió un informe sobre Willington Prada de Integridad Democrática debido a que no habría declarado ser socio fundador de Eliwi S.A.C. Al respecto, el partido mencionó que no se ocultó información y tampoco se omitió. En esa misma línea, dijo que sí se presentó dicha información.

El noveno caso corresponde a Maritza Sánchez de Demócrata Verde porque no habría declarado ser accionista de J & M Consultores y Servicios Educativos S.A.C. La organización política afirmó que la empresa fue dada de baja en 2009 y que, desde ese momento, no registra actividad económica.

El siguiente fue Miguel Torres de Fuerza Popular porque no habría declarado ser socio de A.C. Games & Entertainments S.A.C. Al respecto, el partido indicó que, luego de la fundación de la empresa, Torres transfirió sus acciones al dueño en 2013. Además, precisaron que en 2014 fue dada de baja de oficio por la Sunat.

El onceavo fue contra Norma Yarrow de Renovación Popular porque no habría declarado ser socia de CYL Servicios, Importación, Exportación S.R.L. Sobre ello, el partido afirmó que la empresa fue dada de baja en 2007 y no tiene actividad económica.

Otro caso también fue contra Virgilio Acuña porque no habría declarado ser accionista de Hamuqpacha Perú S.A.C. Al respecto, la organización respondió que la empresa se constituyó ante la Sunarp, pero no ante la Sunat y tampoco se realizaron operaciones. Asimismo, indicaron que Acuña participó en otras elecciones y tampoco consignó la empresa por esa razón.

La siguiente fue Melitza Yanzich de SíCreo porque no habría declarado tener participaciones en Esyan S.R.L. El partido respondió que la empresa fue dada de baja en 2010 y tiene condición de no habido.

Otro caso es el de Elena Rivera de Venceremos, porque no habría declarado ser socia de Repuestos y Lubricantes Pepe Sociedad Anónima Cerrada y de Corporación Saluce S.A.C. Al respecto, el partido dijo que ambas empresas están dadas de baja y pidió el archivo del caso.

También figura el de Yessica Arteaga de Fe en el Perú por no declarar ser socia de Empresa J. Vicencio S.A.C. El partido indicó que se debe a un error involuntario al momento de completar la declaración jurada porque data del 2012 y, tras 14 años, es difícil ser recordada. Además, la empresa fue dada de baja en 2015.

Otro informe se abrió contra Roberto Koster de Perú Acción porque no declaró ser socio de Perú Criollo S.R.L. El JEE le otorgó un día calendario para dar sus descargos.