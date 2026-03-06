HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso: fujimorismo en contra de debate público sobre informe final de comision investigadora de empresas chinas

Gracias a la oposición del fujimorismo, solo se alcanzaron 49 votos a favor de los 66 necesarios para que se aprobase el pedido.

Fuerza Popular se opuso a investigación de empresas chinas | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Fuerza Popular se opuso a investigación de empresas chinas | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Durante la sesión del Congreso llevada a cabo este cinco de marzo, la bancada fujimorista votó en contra de una cuestión previa donde solicitaba que se lleve a cabo un debate público sobre el informe final de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades en licitaciones y obras de empresas chinas sea pública. De esta manera, la reserva de los detalles contenidos en el informe no serán levantados por el momento.

Los congresistas que votaron en contra fueron ocho: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Auristela Obando, Jeny López, Magally Santisteban, Patricia Juárez, Tania Ramírez y Martha Moyano.

Fue justamente esta última parlamentaria mencionada quien participó del debate oponiéndose al levantamiento del secreto: "No podemos hacer esto un circo. Nos guste o no nos guste las empresas chinas. (…) Yo considero que esto no deberíamos someterlo a votación. Porque no es correcto. (…) Podría caer incluso la situación, porque es un informe que iría a una instancia judicial. Y caería el proceso si se hace público. ¿Acaso queremos eso?", señaló.

Con estas oposiciones, más las nueve abstenciones provenientes en su mayoría de congresistas de Perú Libre como María Aguero, Flavio Cruz e Isaac Mita, entre otros; no se aprobó la cuestión previa, ya que se requerían 66 votos a favor y solo se alcanzaron 49. De esta manera, la sesión de debate del informe final será una sesión reservada. Así lo anunció el congresista y titular del parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

Investigación a empresas chinas

Un informe del programa televisivo Cuarto Poder reveló que el Gobierno de Dina Boluarte otorgó a la empresa China Gezhouba Group la adjudicación de una obra valorizada en más de 600 millones de soles, pese a que la compañía arrastraba cuestionamientos públicos, deudas con la Sunat y sanciones administrativas. Al respecto, el congresista Héctor Valer, presidente de la Comisión investigadora de estas empresas, recordó que el Parlamento ya había elaborado un informe en el que se investigaba a esta firma junto con otras compañías de origen chino, como China Civil Engineering Corporation y Sinohydro Corporation Limited.

Durante una sesión del Pleno del Congreso, que en ese momento era dirigida por Alejandro Soto, se inició la discusión de dicho informe. No obstante, la bancada de Fuerza Popular pidió un cuarto intermedio, lo que terminó paralizando tanto el debate como la votación del documento. Como consecuencia, el tema dejó de tratarse en la agenda parlamentaria.

En declaraciones a un medio local, Valer explicó que, tras el escándalo de la organización criminal vinculada a Odebrecht, estas empresas chinas ingresaron rápidamente al país junto con dos entidades bancarias de China para participar en licitaciones de distintos sectores. El legislador señaló que las doce bancadas del Congreso investigaron a diez compañías que habían suscrito contratos por más de 10 mil millones de soles en transporte y comunicaciones, y que casi todas abandonaron las obras luego de recibir adelantos del erario público.

