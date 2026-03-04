Magnates de la educación debatirán sobre el sector en la última fecha del debate presidencial

El 1 de abril será la última fecha del debate presidencial organizado por el JNE. López-Chau, Luna y Acuña participarán en el bloque sobre educación. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El 1 de abril será la última fecha del debate presidencial organizado por el JNE. López-Chau, Luna y Acuña participarán en el bloque sobre educación. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Tres figuras con pasado en universidades serán protagonistas en la última jornada del debate presidencial. Alfonso López Chau, exrector de la UNI; César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo; y José Luna, líder de Podemos Perú y creador de la Telesup, discutirán sus propuestas sobre educación este 1 de abril en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Los tres candidatos no llegan como observadores. Han dirigido o fundado universidades. Han tenido influencia directa en la formación de miles de jóvenes. Esa experiencia marca la diferencia frente a otros postulantes y convierte este bloque en uno de los más esperados del debate presidencial.

López Chau y César Acuña estarán en el mismo grupo junto a Jorge Nieto del partido Buen Gobierno. José Luna participará junto a Rosario del Pilar Fernández, candidata de la agrupación política Un Camino Diferente; y Wolfgang Grozo de Integridad Democrática en el cuarto grupo.

También participarán en esta fecha Ricardo Belmot del partido Cívico Obras, Rafael Belaunde de Libertad Popular, Armando Massé de la agreupación política Democrático Federal, Antonio Ortiz de Salvemos al Perú, Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) y el congresista y candidato de Avanza País, José Williams.

Tres caminos distintos para cambiar la educación

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, propone fortalecer la educación pública desde la base. Su plan busca que todos los niños accedan a inicial. Quiere eliminar la deserción escolar. Plantea que el 100% de estudiantes de primaria comprenda lo que lee y resuelva problemas matemáticos básicos.

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería pone énfasis en mejorar las condiciones de los colegios. Agua potable. Luz. Internet. Alimentación. Apoyo emocional. También plantea reforzar la educación en zonas rurales y en comunidades que hablan lenguas originarias. En el nivel superior, defiende a la universidad pública y pide más apoyo para las regiones.

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, propone cambios en la forma de administrar el sistema. Quiere reorganizar el Ministerio de Educación. Plantea un nuevo currículo escolar con mayor libertad para los colegios. También propone que los estudiantes obtengan certificación en inglés y en herramientas de inteligencia artificial.

El fundador de la Universidad César Vallejo apuesta fuerte por la educación técnica. Busca que los colegios públicos ofrezcan formación técnica en secundaria. Propone alianzas con empresas para que los jóvenes estudien y trabajen al mismo tiempo. Además, plantea crear un colegio de alto rendimiento en cada región.

Por su parte, José Luna, centra su propuesta en la universidad pública. Promete duplicar las vacantes al 2031. Afirma que miles de jóvenes se quedan fuera cada año porque no hay espacio suficiente. También propone aumentar el presupuesto para investigación con 500 millones de soles adicionales.

Luna incluye un plan para recuperar aprendizajes en lectura y matemática. Fija como meta que al menos la mitad de estudiantes alcance nivel satisfactorio en ambas áreas. También plantea invertir en infraestructura escolar y ampliar la conectividad en zonas rurales.

Las diferencias son claras. López Chau habla de igualdad y mejora de condiciones básicas. Acuña apuesta por gestión, tecnología y vínculo con empresas. Luna prioriza ampliar cupos y aumentar recursos en universidades públicas.

Universidades y patrimonio: lo que López Chau, Acuña y Luna declararon ante el JNE

Además de sus propuestas, el debate presidencial también pone atención en la trayectoria y en los ingresos que cada candidato declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los tres tienen vínculos con el sector universitario privado. Esa experiencia forma parte de su perfil político y será parte del escrutinio público.

En sus hojas de vida, Alfonso López Chau, César Acuña y José Luna detallaron sus ingresos anuales y el origen de esos montos. La información corresponde a la declaración presentada para el proceso electoral 2024.

Patrimonio declarado de Alfonso López Chau:

Total: S/ 35.000 en remuneración bruta anual del 2024. El monto corresponde a ingresos del sector público por pago en planilla, sujetos a rentas de quinta categoría.

Patrimonio declarado de César Acuña:

Total: S/ 9.836.766 en declaración anual 2024. Remuneración bruta anual: S/ 153.401 del sector público y S/ 2.885.101 consignados como ingresos en planilla. Otros ingresos anuales del sector privado: S/ 6.798.264, este monto incluye rentas por arrendamiento de bienes, intereses por colocación de capital, regalías, dietas y rentas de acciones.

Patrimonio declarado de José Luna:

Total: S/ 11.409.038,64 en declaración anual 2024. Remuneración bruta anual: S/ 339.848,64 del sector público y S/ 723.690 del sector privado por ingresos en planilla. Otros ingresos anuales del sector privado: S/ 10.345.500, vinculados a arrendamiento de bienes, intereses, dietas y rentas de acciones.

Las cifras muestran diferencias claras en el nivel de ingresos declarados. También reflejan el peso que tiene la actividad privada en el patrimonio de algunos postulantes. Ese punto suele generar debate cuando se discute el rol del Estado en la educación y la regulación universitaria.

El bloque de educación será clave en el debate presidencial del 1 de abril. Los ciudadanos podrán contrastar propuestas y también trayectorias. No solo se evaluarán promesas. También se analizará la experiencia y el impacto que cada uno tuvo en el sistema educativo.