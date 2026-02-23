Debate presidencial 2026: Marisol Pérez Tello, José Luna y Napoleón Becerra abrirán la jornada este 23 de marzo

Pérez Tello, Luna y Becerra serán los primeros candidatos presidenciales en participar en el debate organizado por el JNE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El debate presidencial 2026 iniciará el domingo 23 de marzo con el primer grupo conformado por Marisol Pérez Tello, José Luna y Napoleón Becerra, según el sorteo realizado por el JNE. Los tres candidatos abrirán la jornada en el Centro de Convenciones de Lima, en una noche clave que marcará el arranque formal de los encuentros entre los 36 postulantes que buscan llegar a Palacio de Gobierno.

La jornada del 23 de marzo reunirá a 12 aspirantes, distribuidos en cuatro bloques de tres participantes cada uno. Después del primer grupo, el segundo lo integran Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. El tercer bloque lo conforman Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña. El cuarto grupo cierra con José Williams, Rafael López Aliaga y Alex Gonzales. Cada bloque tendrá tiempos definidos para exposición, preguntas ciudadanas y mensaje final.

El JNE estableció que el debate abordará dos ejes centrales: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, además de integridad pública y lucha contra la corrupción. La dinámica incluye presentación de propuestas, intercambio temático y cierre individual. La moderación estará a cargo de los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo. La participación será presencial y no se permitirá conexión virtual.

El debate presidencial se desarrollará en dos fases: del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril. En total participarán 36 candidatos, una cifra inédita en un proceso electoral peruano. El sorteo definió no solo las fechas, sino también el orden de intervención. Con este esquema, el organismo electoral busca garantizar equidad en la exposición de propuestas en una campaña marcada por la dispersión de candidaturas.