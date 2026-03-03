José María Balcázar pedirá facultades legislativas para aplicación de nuevo plan de seguridad

El presidente interino, José María Balcázar, señaló que presentará en los próximos días el nuevo plan de seguridad diseñado por su Gobierno para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país y que, para su aplicación, solicitará facultades legislativas al Parlamento.

“Tenemos que solicitar facultades al Parlamento. Estoy seguro de que no nos las negarán para aprobar un paquete de leyes mediante el cual se modifique el Código Penal, el Código Procesal Penal e incluso todo el sistema penitenciario, con procesos rápidos y especiales, similares a los aplicados en casos de terrorismo”, declaró el presidente José María Balcázar sobre las acciones previstas dentro de este plan.

Días atrás, la entonces ministra de Economía y actual presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el plan de seguridad que venía elaborando el Ejecutivo —por entonces liderado por José Jerí— ya estaba concluido. Se espera que este sea el mismo plan trabajado por el Gobierno anterior.

Cabe señalar que, para que el Parlamento pueda delegar facultades al presidente, el Congreso debe aprobar previamente el voto de confianza del nuevo gabinete presentado por el Gobierno y liderado por Miralles. La fecha de presentación del gabinete Miralles ante el Congreso ha sido confirmada para este 18 de marzo.

Renovación Popular y Avanza País no darían el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles

Las bancadas de Renovación Popular y Avanza País han adelantado una posición crítica frente al próximo voto de confianza y han anunciado que no respaldarán la investidura del gabinete durante la sesión plenaria programada para el miércoles 18 de marzo. Ambas agrupaciones han adoptado un tono confrontacional en los días previos al debate, lo que deja entrever un escenario adverso para el Ejecutivo en el Congreso.

Renovación Popular fue la primera en fijar públicamente una postura firme. Mediante un comunicado y declaraciones de sus voceros, el grupo parlamentario confirmó que negará la confianza al gabinete encabezado por Denisse Miralles. Según argumentaron, existiría un supuesto “pacto político” detrás del reparto ministerial, además de cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos integrantes del gabinete que actualmente afrontan investigaciones. En una línea similar, Avanza País hizo énfasis en sus declaraciones en los casos de siete ministros con procesos fiscales abiertos, entre ellos los titulares de las carteras del Interior y Defensa.

Otras bancadas todavía no han decidido cómo votarán ante el pedido de confianza. Somos Perú, Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú son algunas de las agrupaciones que continúan deliberando si otorgarán o no su respaldo al gabinete encabezado por Miralles.