Miguel Harth-Bedoya dirigirá a la Orquesta Sinfónica Nacional

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“La música para mí es uno de los lenguajes más fuertes que hay. Muchas veces, a no ser que sea una canción, no necesita palabras para expresarse. Yo digo que uno no puede tocar la música, pero la música lo toca a uno. Y esa sensación, esa emoción y esa conexión de sentimientos es algo que solamente la música lo puede hacer. Hasta el día de hoy nadie se puede explicar cómo es que exactamente sucede eso. Otra cosa que la música hace es que une a la gente. Cuando hay música, uno se olvida de todo. Y la música se convierte en el factor que nos une como seres humanos, como personas y amigos”, fueron algunas palabras, dichas el pasado miércoles 3 de junio, del reconocido director de orquesta Miguel Harth-Bedoya para la cadena Telemundo.

Miguel Harth-Bedoya lleva varios lustros viviendo fuera del Perú. Ha desarrollado una trayectoria importante, que lo posiciona como uno de los directores de orquesta más sólidos del mundo. En la actualidad, es director residente distinguido de orquestas y profesor de dirección de orquesta en la Escuela de Música Shepherd de la Universidad Rice, en Houston. Se trata de una institución de élite considerada una de las cinco mejores escuelas de música de Estados Unidos. Debido a su desempeño, fue entrevistado por Telemundo.

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Estamos ante un músico que debe ser más conocido en Perú. Resulta extraño que su prestigio internacional no suscite el eco que merece en estos lares. Lo que ha conseguido es muy importante. Al respecto, hay que tener en cuenta que, en octubre de 2024, debutó en The Metropolitan Opera (MET) con Ainadamar, ópera de Osvaldo Golijov sobre la vida de Federico García Lorca. A la fecha, Harth-Bedoya ha dirigido más de 100 obras orquestales. En otras palabras, Harth-Bedoya hizo historia.

Un año después, en 2025, fue galardonado con el Premio Theodore L. Kesselman, otorgado por la New York Youth Symphony por su formación de nuevos valores.

Pues bien. Anotemos lo siguiente: el próximo 7 de agosto, Miguel Harth-Bedoya ofrecerá un concierto en el Gran Teatro Nacional. Lo hará dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional. Se trata, en esencia, de una gala sinfónica a beneficio de MAGIA, Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer del Perú. En el programa se anuncia a Rimsky-Korsakov y Celso Garrido-Lecca por el centenario de su nacimiento.

Toda la obra de Miguel Harth-Bedoya está disponible en las plataformas musicales. Si hay un artista peruano al que debemos conocer más, Miguel Harth-Bedoya, es, de lejos, uno de ellos.

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Dato:

Entradas: los precios para el concierto a beneficio de MAGIA, por los niños con cáncer, van de S/50 a S/525. Están disponibles en Ticketmaster.