HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM
Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      
EN VIVO

Salvador del Solar llama a no votar por Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cultural

Miguel Harth-Bedoya dirigirá a la Orquesta Sinfónica Nacional

Con una carrera destacada a nivel mundial, Harth-Bedoya regresará a Perú para dirigir una gala benéfica el 7 de agosto en el Gran Teatro Nacional, a favor de niños con cáncer.

Miguel Harth-Bedoya. Foto: Difusión.
Miguel Harth-Bedoya. Foto: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

“La música para mí es uno de los lenguajes más fuertes que hay. Muchas veces, a no ser que sea una canción, no necesita palabras para expresarse. Yo digo que uno no puede tocar la música, pero la música lo toca a uno. Y esa sensación, esa emoción y esa conexión de sentimientos es algo que solamente la música lo puede hacer. Hasta el día de hoy nadie se puede explicar cómo es que exactamente sucede eso. Otra cosa que la música hace es que une a la gente. Cuando hay música, uno se olvida de todo. Y la música se convierte en el factor que nos une como seres humanos, como personas y amigos”, fueron algunas palabras, dichas el pasado miércoles 3 de junio, del reconocido director de orquesta Miguel Harth-Bedoya para la cadena Telemundo.

Miguel Harth-Bedoya lleva varios lustros viviendo fuera del Perú. Ha desarrollado una trayectoria importante, que lo posiciona como uno de los directores de orquesta más sólidos del mundo. En la actualidad, es director residente distinguido de orquestas y profesor de dirección de orquesta en la Escuela de Música Shepherd de la Universidad Rice, en Houston. Se trata de una institución de élite considerada una de las cinco mejores escuelas de música de Estados Unidos. Debido a su desempeño, fue entrevistado por Telemundo.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 27/05/26 | La República - LR+

Estamos ante un músico que debe ser más conocido en Perú. Resulta extraño que su prestigio internacional no suscite el eco que merece en estos lares. Lo que ha conseguido es muy importante. Al respecto, hay que tener en cuenta que, en octubre de 2024, debutó en The Metropolitan Opera (MET) con Ainadamar, ópera de Osvaldo Golijov sobre la vida de Federico García Lorca. A la fecha, Harth-Bedoya ha dirigido más de 100 obras orquestales. En otras palabras, Harth-Bedoya hizo historia.

Un año después, en 2025, fue galardonado con el Premio Theodore L. Kesselman, otorgado por la New York Youth Symphony por su formación de nuevos valores.

Pues bien. Anotemos lo siguiente: el próximo 7 de agosto, Miguel Harth-Bedoya ofrecerá un concierto en el Gran Teatro Nacional. Lo hará dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional. Se trata, en esencia, de una gala sinfónica a beneficio de MAGIA, Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer del Perú. En el programa se anuncia a Rimsky-Korsakov y Celso Garrido-Lecca por el centenario de su nacimiento.

Toda la obra de Miguel Harth-Bedoya está disponible en las plataformas musicales.  Si hay un artista peruano al que debemos conocer más, Miguel Harth-Bedoya, es, de lejos, uno de ellos.

Dato:

Entradas: los precios para el concierto a beneficio de MAGIA, por los niños con cáncer, van de S/50 a S/525. Están disponibles en Ticketmaster.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

LEER MÁS
En el MAC: “Unsex me. La deconstrucción de Lady Macbeth” y Luis Lama

En el MAC: “Unsex me. La deconstrucción de Lady Macbeth” y Luis Lama

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jauja, real e imaginada, en imágenes: “País de Jauja: Bernós, Bullón y la pluma de Rivera Martínez” de Sonia Cunliffe

Jauja, real e imaginada, en imágenes: “País de Jauja: Bernós, Bullón y la pluma de Rivera Martínez” de Sonia Cunliffe

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultural

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025