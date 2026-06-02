Préstamos estando en Infocorp: cuáles son los requisitos para acceder a financiamiento con Prestamype
Prestamype ofrece financiamiento con garantía hipotecaria para personas que se encuentran en Infocorp o no cuentan con historial crediticio. Conoce los requisitos, beneficios y opciones.
¿Puedo obtener un préstamo estando en Infocorp? Esta es una de las dudas más frecuentes entre las personas que necesitan financiamiento y han tenido dificultades para acceder al sistema financiero tradicional. Aunque muchas entidades solo consideran el historial crediticio, existen alternativas de financiamiento que permiten evaluar cada caso de manera flexible.
Una de ellas es Prestamype, fintech peruana con más de 9 años de experiencia, que ofrece financiamiento con garantía hipotecaria para personas que buscan acceder a capital incluso si presentan una calificación crediticia negativa o no cuentan con historial financiero. La aprobación del préstamo está sujeta a evaluación crediticia.
¿Se puede acceder a préstamos estando en Infocorp?
Muchas entidades financieras tradicionales evalúan el historial crediticio como uno de los principales criterios para aprobar un préstamo. Así, quienes registran deudas atrasadas o reportes negativos en Infocorp suelen enfrentar mayores restricciones.
No obstante, existen alternativas que consideran otros factores durante la evaluación, como Prestamype. La entidad ofrece préstamos con montos desde S/15 mil hasta S/2 millones y evalúa cada solicitud de manera individual, considerando distintos factores además del historial crediticio.
Beneficios de un préstamo con garantía hipotecaria estando en Infocorp
Para quienes buscan alternativas de financiamiento, Prestamype puede ofrecer distintos montos, plazos más amplios y una evaluación que considera factores adicionales al historial crediticio.
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1,05%.
- Plazos de uno hasta seis años, que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: puedes elegir cómo deseas amortizar el capital en el periodo del préstamo.
- Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para acceder a un préstamo usando una propiedad como garantía
Para acceder a un préstamo con garantía hipotecaria, es necesario cumplir con algunos requisitos relacionados con el inmueble que será presentado como garantía.
- Contar con un inmueble, como una casa, departamento, oficina o local comercial, para dejar en garantía.
- Debe estar inscrito en Sunarp.
- Debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- Debe estar libre de problemas legales en la municipalidad o en los Registros Públicos.
Si buscas un préstamo estando en Infocorp o deseas conocer alternativas de financiamiento respaldadas por garantía hipotecaria, puedes solicitar una evaluación y revisar si cumples con los requisitos establecidos por Prestamype. Solicita una evaluación y conoce los requisitos.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
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