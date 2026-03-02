El clásico k-drama 'Escalera al cielo', considerado uno de los más tristes y recordados de la televisión asiática, llegará a la pantalla grande en Lima con una función especial que promete revivir los momentos más intensos de la historia estrenada en 2003. La proyección incluirá los últimos tres episodios, desde la boda de Song Joo y Joon Soo hasta el desenlace que marcó a toda una generación de fanáticos.

El evento será una experiencia exclusiva para los seguidores del k-drama, quienes podrán reencontrarse con personajes como Han Joon Soo, Song Joo y Han Tae Hwa en una única función en Lima. La cita está programada para el sábado 11 de abril a las 7:00 p.m. en el cine UVK Plaza San Martín, ubicado en Jr. Ocoña 110, Cercado de Lima.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el ver ‘Escalera al cielo’ en Lima?

Las entradas para esta función especial ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Joinnus. Para adquirir los boletos, los interesados deben ingresar a su página web, registrarse como usuarios (en caso no tengan cuenta) y buscar el evento 'Escalera al cielo, Watch Party en el Cine'.

El proceso es completamente online. El usuario deberá crear una cuenta con correo electrónico o redes sociales, luego podrá seleccionar el tipo de entrada y el método de pago de su preferencia. Una vez completada la compra, las entradas estarán disponibles en la sección “Mis entradas”, desde donde podrán descargarse o enviarse al correo electrónico. El día del evento se podrán presentar impresas o desde el celular.

Entradas para ver 'Escalera al cielo'. Foto: Joinnus

¿Cuánto cuestan las entradas en cine para ver ‘Escalera al cielo’?

La entrada general tiene un costo de S/55.00 e incluye el acceso a la proyección y a la zona de fotos con figuras a tamaño real. Además, existe una opción de S/70.00, que añade un kit de merchandising compuesto por una entrada conmemorativa, un póster, un bolso y un pin temático de la serie.

La función ha sido anunciada como única en el Perú, lo que la convierte en una oportunidad irrepetible para quienes consideran 'Escalera al cielo' parte fundamental de sus recuerdos televisivos. Sin duda, será una noche cargada de nostalgia, emociones y escenas que aún permanecen en la memoria de los seguidores del k-drama.