Congreso: proponen ley que exige a candidatos hacerse exámenes psiquiátricos y toxicológicos

El congresista Guido Bellido realizó la propuesta de ley para aspirantes a cargos públicos. | Foto: composición LR/ Congreso

El congresista Guido Bellido, de la bancada Podemos Perú, anunció que presentó el Proyecto de Ley N.° 14067, que busca establecer un nuevo requisito de aptitud personal para los candidatos que postulen a cargos públicos de elección popular: someterse a exámenes psiquiátricos y toxicológicos.

La iniciativa legislativa sostiene que los aspirantes a la Presidencia de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y demás autoridades deberían acreditar que gozan de plena salud mental y que no presentan dependencia a sustancias ilícitas. El documento tiene como fin modificar la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Organizaciones Políticas.

El congresista Guido Bellido presentó la ley que establece requisitos de aptitud personal. Foto: X

"Los exámenes psiquiátrico y toxicológico constituyen requisitos obligatorios para la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular y tienen por finalidad verificar: a) La aptitud mental necesaria para el ejercicio de la función pública; b) La ausencia de consumo de sustancias prohibidas o ilegales", indica el proyecto de ley.

¿Qué propone la ley para los exámenes psiquiátricos y toxicológicos?

La iniciativa legislativa contempla que el examen psiquiátrico se realice por instituciones del Estado adscritas al Ministerio de Salud, tales como los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC), el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi", el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (HVLH) y el Hospital Hermilio Valdizán (HHV).

En el caso del test toxicológico, la prueba de descarte de drogas se realizaría en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS) en Perú.

Según la propuesta de ley, los resultados serían de carácter público y formarían parte de la Hoja de Vida que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica en su plataforma oficial.