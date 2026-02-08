Carlos Álvarez seguirá como candidato de País para Todos tras polémica por franja electoral

Carlos Álvarez continuará como candidato presidencial de País para Todos, pese a la controversia generada por la distribución de la franja electoral. La agrupación política ratificó su postulación y descartó cualquier escenario de renuncia, luego de una revisión interna que evaluó el manejo de ese recurso público rumbo a las elecciones 2026.

El partido informó que Álvarez solicitó explicaciones directas al conocerse los cuestionamientos públicos. Esa decisión motivó un pedido formal de informes a los responsables del proceso electoral interno, con el respaldo del presidente de la organización, Vladimir Meza.

Tras evaluar la documentación presentada, País para Todos sostuvo que no se identificaron beneficios indebidos ni actos de corrupción. Según el pronunciamiento oficial, los problemas detectados respondieron a errores por inexperiencia en la planificación estratégica de la franja, en un contexto de campaña sin asesoría especializada.

Aun así, la organización reconoció que el caso tuvo impacto político. Por tal motivo, asumieron una responsabilidad de carácter interno y tomaron medidas disciplinarias, sin atribuir responsabilidades penales. En ese marco, reiteró que Carlos Álvarez no participó en las decisiones operativas cuestionadas y seguirá en carrera electoral.

País para Todos aparta a su personero legal tras crisis por franja electoral

Como parte de las decisiones adoptadas, País para Todos anunció la separación de los responsables directos de la distribución de la franja electoral. Entre ellos figura William Amílcar Meza Valencia, personero legal titular del partido, quien tuvo a su cargo funciones vinculadas al proceso administrativo.

También fueron excluidos Marco Delgado Azabache, representante ante la ONPE para la presentación de las grabaciones de la franja, y Juan Vayes Figueroa, integrante del Tribunal Electoral de la agrupación. El partido precisó que la medida responde a una evaluación política interna.

La organización señaló que estas decisiones buscan cerrar el episodio y evitar nuevos cuestionamientos durante la campaña. Además, afirmó que la exclusión de los responsables no altera la candidatura de Carlos Álvarez, a quien ratificó como su principal carta para las elecciones 2026.