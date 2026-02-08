HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Carlos Álvarez seguirá como candidato de País para Todos tras polémica por franja electoral

El partido País para Todos descartó la renuncia de Carlos Álvarez y aseguró que no se hallaron actos de corrupción en el uso de la franja electoral, aunque admitió errores políticos y separó a los responsables del proceso.

Carlos Álvarez continuará en la contienda electoral tras polémica por franja electoral. Foto: difusión
Carlos Álvarez continuará en la contienda electoral tras polémica por franja electoral. Foto: difusión

Carlos Álvarez continuará como candidato presidencial de País para Todos, pese a la controversia generada por la distribución de la franja electoral. La agrupación política ratificó su postulación y descartó cualquier escenario de renuncia, luego de una revisión interna que evaluó el manejo de ese recurso público rumbo a las elecciones 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

El partido informó que Álvarez solicitó explicaciones directas al conocerse los cuestionamientos públicos. Esa decisión motivó un pedido formal de informes a los responsables del proceso electoral interno, con el respaldo del presidente de la organización, Vladimir Meza.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y SUS CONTRATACIONES + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La ley y la trampa en el gasto de los fondos de la franja electoral

lr.pe

Tras evaluar la documentación presentada, País para Todos sostuvo que no se identificaron beneficios indebidos ni actos de corrupción. Según el pronunciamiento oficial, los problemas detectados respondieron a errores por inexperiencia en la planificación estratégica de la franja, en un contexto de campaña sin asesoría especializada.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Aun así, la organización reconoció que el caso tuvo impacto político. Por tal motivo, asumieron una responsabilidad de carácter interno y tomaron medidas disciplinarias, sin atribuir responsabilidades penales. En ese marco, reiteró que Carlos Álvarez no participó en las decisiones operativas cuestionadas y seguirá en carrera electoral.

PUEDES VER: Franja Electoral 2026: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

lr.pe

País para Todos aparta a su personero legal tras crisis por franja electoral

Como parte de las decisiones adoptadas, País para Todos anunció la separación de los responsables directos de la distribución de la franja electoral. Entre ellos figura William Amílcar Meza Valencia, personero legal titular del partido, quien tuvo a su cargo funciones vinculadas al proceso administrativo.

También fueron excluidos Marco Delgado Azabache, representante ante la ONPE para la presentación de las grabaciones de la franja, y Juan Vayes Figueroa, integrante del Tribunal Electoral de la agrupación. El partido precisó que la medida responde a una evaluación política interna.

La organización señaló que estas decisiones buscan cerrar el episodio y evitar nuevos cuestionamientos durante la campaña. Además, afirmó que la exclusión de los responsables no altera la candidatura de Carlos Álvarez, a quien ratificó como su principal carta para las elecciones 2026.

Notas relacionadas
La ley y la trampa en el gasto de los fondos de la franja electoral

La ley y la trampa en el gasto de los fondos de la franja electoral

LEER MÁS
Elecciones 2026: militares y policías en retiro buscan llegar al Congreso y al Gobierno

Elecciones 2026: militares y policías en retiro buscan llegar al Congreso y al Gobierno

LEER MÁS
Franja Electoral 2026: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal usopor parte de los partidos políticos

Franja Electoral 2026: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal usopor parte de los partidos políticos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Félix Moreno: TC anula condena de 11 años por el caso Fundo Oquendo

Félix Moreno: TC anula condena de 11 años por el caso Fundo Oquendo

LEER MÁS
Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

LEER MÁS
Jerí hunde a Fujimori y Acuña: Fuerza Popular y APP entre las bancadas con mayor desaprobación ciudadana

Jerí hunde a Fujimori y Acuña: Fuerza Popular y APP entre las bancadas con mayor desaprobación ciudadana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Álvarez seguirá como candidato de País para Todos tras polémica por franja electoral

Aniversario de Corazón Serrano: así se vivió el concierto con María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

¿Dónde juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY por la fecha 2 de la Liga 1 2026?

Política

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025