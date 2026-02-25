HOYSuscripcion LR Focus

Venezolana Isabella Ladera responde a usuarios que llaman “padrastro” a Hugo García en redes sociales

“Padrastro”, “Es de Beéle” son algunos de los calificativos que recibió el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ Hugo García, quien espera su primer hijo con la venezolana Isabella Ladera. 

Isabella Ladera defendió a Hugo García de las ofensas en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
Isabella Ladera y Hugo García confirmaron semanas atrás que se convertirían en padres de su primer bebé juntos. La noticia fue anunciada a través de redes sociales con una emotiva publicación, en la que compartieron un collage de fotos de la ecografía y de ambos abrazándose en una playa.

Sin embargo, desde ese momento comenzaron las críticas y burlas hacia el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, pues algunos usuarios cuestionaron su paternidad debido a que la modelo venezolana no quiso revelar cuántos meses de gestación tenía. En redes, al peruano lo llamaban “Padrastro” o “es de Beéle” en referencia a la expareja cantante de la influencer.

Isabella Ladera responde a usuario que tildó de 'padrastro' a Hugo García. Foto: TikTok.

Isabella responde con ironía a usuarios que tildan de ‘padrastro’ a Hugo García

En una reciente publicación que Isabella Ladera realizó desde su cuenta oficial de TikTok, un usuario compartió una imagen en la caja de comentarios donde aparecen la venezolana y el peruano, acompañada del mensaje: “Cara.. lo hice padrastro”. Esa broma se hizo viral rápidamente.

Sin embargo, pocos se imaginaron que la propia influencer contestaría al usuario de manera irónica: “Sí, pero con Mía”, escribió, en referencia a su hija mayor que tiene con el creador de contenido Isander Pérez. De esta manera, la modelo dejó en claro que Hugo García “es padrastro” pero de su primera niña, y no del bebé que están esperando.

Isabella Ladera revela por qué no quiere decir cuántos meses de embarazo tiene  

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera explicó por primera vez por qué no quiere revelar cuántos meses de embarazo tiene del hijo que espera junto a Hugo García. La modelo contó que en un principio quiso decirlo, pero al ver los cuestionamientos que ponían en duda la paternidad de Hugo García, decidió no dar ese detalle.

“Sí puedo (decir cuántos meses tiene), solo no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nadaaa’ jajaja. Entonces optamos por cuidar”, escribió la venezolana.

