Política

Keiko Fujimori lidera el antivoto con un 54% mientras un 38% considera que ganará alguien que no aparece en las encuestas

Los otros candidatos que registran mayor antivoto son César Acuña (7.3%), Rafael López Aliaga (4.7%), Vladimir Cerrón (4.3%).

Keiko Fujimori lidera el antivoto con un 54%.
Keiko Fujimori lidera el antivoto con un 54%. | Foto: difusión

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular por cuarta vez consecutiva, lidera el antivoto con un 54%, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Por otro lado, el 38% considera que ganará alguien que no figura en las encuestas.

El rechazo es mayor en personas de 30 a 49 años, entre quienes cuentan con educación superior y en aquellos que se identifican como izquierda o centro.

Las macrozonas centro y sur integran a las regiones que expresaron su negativa a votar por la candidata.

Antivoto de otros candidatos

Después, los candidatos que registran mayor antivoto son César Acuña (7.3%), Rafael López Aliaga (4.7%), Vladimir Cerrón (4.3%). Le siguen en menor medida George Forsyth (1.2%), Alfonso López Chau (1.1%), Mario Vizcarra (1.1%) y Carlos Álvarez (0.9%).

En el caso de César Acuña de Alianza para el Progreso (APP), el mayor número de personas que no planean darle su voto se ubica en las regiones de macro norte con un 10%. Dato que resulta relevante teniendo en cuenta que Acuña se desempeñó como gobernador regional de La Libertad en dos periodos. Además, el antivoto presenta mayor presencia entre ciudadanos de 18 a 29 años y mujeres.

De igual forma, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reporta más rechazo en Lima, ciudad de la que se desempeñó como alcalde, y en votantes mujeres.

Vladimir Cerrón, prófugo candidato presidencial de Perú Libre, por su parte recoge mayor antivoto en Lima Metropolitana y macro norte. Sobre todo en el sector económico C, de identificación ideológica de centro y derecha.

38% considera que ganará alguien que no aparece en las encuestas

Por otro lado, sobre la percepción del ganador, el 38% de los encuestados considera que ganará un candidato que no figura en las encuestas mientras que el 39% considera que será alguien que ocupa los primeros lugares en las encuestas.

Un 23% no precisa su opinión.

La percepción de que podría ganar un candidato que no figure en las encuestas tiene como antecedente la victoria de Pedro Castillo en la primera y segunda vuelta de las Elecciones 2021. Durante gran parte de la campaña (enero–marzo 2021), no figuraba entre los candidatos con mayor intención de voto. En varias encuestas nacionales aparecía con entre 1% y 3%, e incluso en algunas no era mencionado entre los principales. Recién en las últimas semanas antes de la elección (inicios de abril) empezó a subir rápidamente, sobre todo en el interior del país.

Voto cruzado

49% de los encuestados afirma que respaldará a una sola organización política. Esta tendencia es más marcada entre quienes viven en el norte y el oriente del país, así como en los sectores socioeconómicos D y E y en personas con educación básica.

En contraste, el 36% manifestó que optará por distintas agrupaciones políticas al momento de votar. Esta proporción es mayor en Lima Metropolitana y en las zonas centro y sur, especialmente entre personas de 18 a 49 años y en los niveles socioeconómicos A/B y C.

85% asegura que decide su voto se forma individual

Un 85% indicó que decide su voto solo, sin consultar con otras personas. Este porcentaje es mayor hombres, personas de 30 a 49 años, en el nivel socioeconómico C y entre los que cuentan con educación superior. Por otro lado, el 13% indicó que decide su voto con ayuda de algún familiar, amigo o vecino.

39% de los encuestados conversa sobre política

Finalmente, a poco más de un mes de las elecciones generales, el 39% indicó que algunas veces conversa sobre temas políticos con su entorno cercano, mientras que el 35% manifestó que “casi nunca” o “nunca” lo hace.

El porcentaje de quienes sí suelen incluir la política en sus temas de conversación es mayor en los residentes de Lima Metropolitana y la zona norte del país, así como entre los que se identifican como de centro o derecha. Quienes lo hacen en menor medida pertenecen en mayor medida al ámbito rural y son jóvenes de 18 a 29 años de en los niveles socioeconómicos C y D/E.

