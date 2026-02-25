Es falsa la afirmación de Rafael López Aliaga sobre la cantidad de fujimoristas en el Congreso de 2016

El 19 de febrero, durante un mitin en Huancayo, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular, habló sobre el periodo en que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ejerció la presidencia del Perú y recordó la influencia política que tenía el fujimorismo en el Congreso. Al referirse a esa etapa, aludió a Keiko Fujimori y sostuvo que su agrupación contaba con una amplia mayoría parlamentaria.“La señora Fujimori, con el señor PPK, tenían mayoría [sic]. Tenían 95 congresistas”.

Para verificar esta afirmación, PerúCheck examinó los resultados oficiales de las elecciones de 2016 difundidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Las cifras indican que el partido Fuerza Popular sí consiguió la bancada más numerosa, aunque no alcanzó el número señalado por el candidato.

¿Cuántos congresistas tuvo Fuerza Popular durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski?

En las elecciones presidenciales de 2016, Kuczynski ganó la segunda vuelta por un margen ajustado frente a Fujimori. Según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ambos candidatos obtuvieron más de 8.5 millones de votos cada uno.

Aunque Fujimori no ganó la presidencia, su partido sí alcanzó una representación significativa en el Parlamento. Según la Resolución N.° 0660-2016 del Jurado Nacional de Elecciones, Fuerza Popular consiguió 73 escaños en el Congreso. Esto implica que contaba con mayoría parlamentaria, pero no con los 95 congresistas que indicó López Aliaga.

En el 2016, el Jurado Nacional de Elecciones informó que la bancada de Fuerza Popular obtuvo 73 escaños en el Congreso. | Fuente: JNE

Para ver con mayor claridad la distribución de los escaños, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP preparó un gráfico comparativo de las elecciones parlamentarias, en el que se distingue con claridad la amplia presencia de Fuerza Popular frente a las demás bancadas, aunque muy por debajo del número mencionado por el candidato. PerúCheck trató de contactar al postulante para recoger sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Conclusión

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que Fuerza Popular contó con una mayoría de 95 miembros en el Congreso; sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones registró un total de 73 congresistas del partido de Keiko Fujimori. Por estas razones, PerúCheck considera que las declaraciones de López Aliaga son falsas.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.