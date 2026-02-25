Es falso que el 74% de los peruanos votarían por Keiko Fujimori en segunda vuelta: publicación fue editada

LO FALSO:

El 74% de los peruanos votarían por Keiko Fujimori en una segunda vuelta presidencial.

La información fue publicada por el diario La República.

LO VERDADERO:

La publicación falsa se originó a partir de una portada de La República.

La plataforma Hive-Moderation determinó un alto grado de porcentaje de IA en la portada sobre el presunto apoyo a Fujimori.

En redes sociales circula una imagen en la que se afirma que el 74% de los peruanos votaría por la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una segunda vuelta electoral, según una supuesta encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Sin embargo, en realidad se trata de una publicación manipulada a partir de la portada de La República del último martes 24 de febrero.

Comparación de portada manipulada y real sobre Fujimori. Foto: Facebook

Un contenido falso que se viraliza en redes sociales

La comparación entre ambas portadas del diario La República revela una manipulación en el titular principal. En la original (la segunda), el encabezado central indica: “El 54% nunca votaría por Keiko”, acompañado del subtítulo que explica que se trata de la encuesta nacional del IEP para las elecciones presidenciales 2026. En cambio, la imagen editada (la primera) altera el mensaje y lo transforma en “El 74% votaría por Keiko en 2da vuelta”.

Por ende, el cambio no solo modifica el porcentaje (de 54% a 74%), sino que invierte completamente el sentido de la información: de un alto nivel de antivoto a una supuesta mayoría de apoyo. Asimismo, otros datos secundarios —como los porcentajes de rechazo de los ciudadanos contra César Acuña (7,3%), Rafael López Aliaga (4,7%) y Vladimir Cerrón (4,3%)— permanecen iguales.

En términos visuales, la fotografía de Keiko Fujimori, la fecha (martes 24.2.2026), el precio del diario (S/2.00), los anuncios superiores (sobre Sporting Cristal o Robbie Williams) y la estructura general del diseño se mantienen idénticos en ambas versiones, lo que refuerza la intención de hacer pasar la imagen manipulada como auténtica. También la coherencia gráfica, los colores corporativos y la distribución de columnas fueron respetados.

Por otra parte, el equipo de Verificador de La República analizó la portada con la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, la cual examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyó que la imagen presentaba un 93.9% de probabilidad de haber sido generado con IA.

El porcentaje de IA según Hive-Moderation. Foto: captura

Conclusión

La imagen que atribuye a Keiko Fujimori un 74% de intención de voto en segunda vuelta corresponde a una portada manipulada del diario La República. La versión original señalaba que el 54% nunca votaría por ella, según una encuesta del IEP. Aunque el diseño gráfico y los elementos visuales se mantuvieron intactos para simular autenticidad, el titular fue alterado de forma significativa. Además, un análisis con herramientas de detección digital determinó una alta probabilidad de que la portada haya sido generada o editada con IA.

