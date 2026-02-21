HOYSuscripcion LR Focus

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     
Entretenimiento

Bely y Beto llegan a Lima y Arequipa con su nuevo show ‘El boom de la diversión’: fechas, entradas y detalles

El querido dúo infantil regresa al Perú con un espectáculo renovado que promete música, color y momentos inolvidables para toda la familia. Lima y Arequipa serán parte de esta gira que celebra la imaginación y la alegría.

Bely y Beto se han consolidado como uno de los espectáculos infantiles más importantes de México.
Bely y Beto se han consolidado como uno de los espectáculos infantiles más importantes de México. | FR Producciones

La reconocida dupla infantil 'Bely y Beto' vuelve a encontrarse con el público peruano con su más reciente espectáculo 'El boom de la diversión', una propuesta completamente renovada que combina música, coreografías y una puesta en escena pensada para grandes y pequeños.

En esta nueva etapa, el dúo confirma su segunda presentación consecutiva en Lima y anuncia, por primera vez, una función en Arequipa, reforzando el vínculo que mantienen con las familias del país y consolidando su crecimiento internacional.

Bely y Beto presentan 'El boom de la diversión' en Perú

El espectáculo ha sido diseñado como una experiencia familiar donde la música en vivo, el baile y la fantasía se unen para crear un ambiente lleno de emoción. Cada segmento invita al público a participar, cantar y dejarse llevar por un universo cargado de color y alegría.

En esa misma línea, la producción promete una historia dinámica que mantiene la atención de los asistentes desde el inicio hasta el final, con una propuesta visual moderna y personajes que acompañan a Bely y Beto en esta nueva aventura.

Bely y Beto se presentarán en Lima y Arequipa.

Bely y Beto se presentarán en Lima y Arequipa.

Fechas y lugares del show de Bely y Beto en Lima y Arequipa

Las presentaciones de 'El boom de la diversión' ya tienen fechas confirmadas en Perú. Cada función ha sido pensada para que las familias disfruten de un horario accesible y de espacios adecuados para niños y adultos.

  • Arequipa: sábado 4 de julio de 2026, a las 3:00 p. m., en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes.
  • Lima: domingo 5 de julio de 2026, a las 4:30 p. m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Un show renovado pensado para toda la familia

En esta nueva propuesta, Bely, Beto y sus amigos invitan al público a recorrer sus canciones más conocidas, acompañadas de coreografías llenas de energía y una producción que busca sorprender en cada momento.

“Para nosotros, presentarnos por segunda vez en Lima es un sueño hecho realidad. Este show está preparado con muchísimo cariño para todas las familias que nos han acompañado durante tantos años”, expresó Bely sobre su regreso al país.

La emoción de volver a encontrarse con el público peruano

Beto también compartió su entusiasmo por esta gira y el reencuentro con sus seguidores. “Queremos que cada niño, mamá, papá y abuelo vivan un momento inolvidable. ‘El boom de la diversión’ está lleno de sorpresas y aventuras”, señaló.

Desde la producción, FR Producciones destacó el valor del espectáculo como un espacio de unión familiar. “Estamos orgullosos de seguir llevando un show que promueva la alegría y la creatividad. Esperamos que esta presentación sea una celebración para todos”, indicaron.

Más de una década de éxito y récords internacionales

Con más de diez años llevando sonrisas a miles de hogares, Bely y Beto se han consolidado como uno de los espectáculos infantiles más importantes de México. El tour comenzó el 30 de noviembre en la Arena Monterrey con lleno total y ha logrado funciones agotadas en ciudades como Guadalajara, Mérida y Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria, el proyecto ha superado miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y mantiene una intensa agenda con más de 120 shows anuales. En 2026, la gira incluye países como Colombia, Argentina, Perú y Chile. Las entradas para 'El boom de la diversión' estarán disponibles a través de la web de Teleticket desde el viernes 20 de febrero. La preventa se realizará con cualquier medio de pago hasta el jueves 26 de febrero o hasta agotar stock, ya que la capacidad es limitada.

