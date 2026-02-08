Elecciones 2026: militares y policías en retiro buscan llegar al Congreso y al Gobierno

Herbert Caller, Wolfgang Grozo, Roberto Chiabra y Jose Williams son los exmiembros de las fuerzas del orden que quieren ocupar el sillón presidencial este 2026 | Composición: LR.

Herbert Caller, Wolfgang Grozo, Roberto Chiabra y Jose Williams son los exmiembros de las fuerzas del orden que quieren ocupar el sillón presidencial este 2026 | Composición: LR.

La representación política suele adecuarse a determinados sectores y demandas de la sociedad. Por ello, no resulta sorprendente que, ante el creciente aumento de la inseguridad, exista un sector de la población que reclame que militares y policías en retiro ocupen puestos de poder. En estas elecciones, exagentes de las fuerzas del orden buscan llegar al sillón presidencial o a una curul en el próximo Congreso.

Pero, pese a esa asociación inmediata, vale la pena preguntarse lo siguiente: ¿realmente su experiencia en materia de seguridad es razón suficiente para considerarlos las personas idóneas para gobernar y representar a los peruanos? Para aproximarnos a una respuesta, analizamos los principales perfiles de los candidatos que han hecho de este pasado un eje central de su campaña política.

Militares y policías buscan ocupar el sillón de Pizarro

De los 35 candidatos presidenciales en carrera, cuatro tienen experiencia en las filas militares o policiales: José Williams, Wolfgang Grozo, Herbert Caller y Roberto Chiabra. Dos de ellos —Chiabra y Williams— ya saben lo que es ocupar un cargo de representación política, pues actualmente son congresistas.

José Williams postula como la carta presidencial de Avanza País. El exmiembro del comando Chavín de Huántar reemplazó al comunicador Phillip Butters como líder del partido del tren, luego de que este último decidiera desistir. Williams va acompañado por la actual congresista Adriana Tudela y el abogado Fernán Altuve.

Desde que Williams asumió la conducción de la campaña, el rumbo de Avanza País ha mostrado un perfil más conservador que el que exhibía con Butters. Mientras el comunicador se definía como centroderechista, Williams no tiene reparos en asumirse como representante de la derecha conservadora.

En sus spots publicitarios —llamativos por el uso de inteligencia artificial para simular personas reales— Williams llama a generar “un cambio a la fuerza”, además de convocar a “derrotar al izquierdismo y al progresismo”.

Roberto Chiabra, exmilitar y congresista, es la carta de la alianza entre el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruanos Unidos: Somos Libres. Siguiendo la línea de otros perfiles de origen policial y militar, Chiabra ha planteado que su campaña se centre en la recuperación de la seguridad en el país. Si bien se ha mostrado más abierto al diálogo con sectores políticos ideológicamente opuestos, no ha estado exento de polémicas.

Tanto Williams como Chiabra fueron criticados por impulsar un proyecto de ley que modificaba la Ley N.° 19846. Dicha norma establecía que los policías y militares en retiro solo pueden percibir simultáneamente una pensión y un sueldo del Estado cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública.

La iniciativa proponía autorizar que exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía perciban una doble remuneración del Estado cuando sean convocados para desempeñar funciones laborales en cualquier dependencia del Gobierno, y no únicamente en ámbitos específicos. Este hecho motivó que la Fiscalía iniciara diligencias de investigación. Ambos candidatos presidenciales negaron haber actuado con la intención de maximizar sus ingresos.

Además de Williams y Chiabra, Wolfgang Grozo (Unidad Democrática) y Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) también son exmilitares con aspiraciones presidenciales. Grozo ha logrado captar cierto apoyo en redes sociales, principalmente entre jóvenes que lo respaldan en plataformas como TikTok e Instagram.

Su candidatura llamó la atención recientemente luego de que La República revelara que, según su declaración jurada, sus ingresos anuales superaban los 200 millones de soles, aunque posteriormente se indicó que la cifra habría sido consignada por error.

Por su parte, poco es lo que se conoce de Caller. En su ideario, el candidato sostiene que “la demostración de patriotismo es la base de todos los principios rectores” de su partido. Como dato llamativo, en la página web de su organización política figura una pestaña para descargar la Biblia, lo que podría interpretarse como un guiño hacia una impronta religiosa y el conservadurismo nacional.

De los cuarteles a las cámaras del Congreso

El Palacio de Gobierno no es el único destino al que aspiran los exmiembros de las fuerzas del orden. Algunos ven con mejores ojos llegar al Congreso de la República. Es el caso de Jorge Montoya, recordado por polémicas como aquella en la que vinculó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el terrorismo. Tras su renuncia a Renovación Popular, el exmarino quedó sin partido. De manera inesperada, Carlos Espá, periodista y candidato presidencial del partido Sí Creo, lo invitó a integrar su lista como opción para el Senado.

La decisión no ha sido bien recibida hasta ahora. Tras su incorporación a la plancha congresal del partido de la vela, distintos militantes —sobre todo en regiones del sur del Perú— optaron por retirar su apoyo a Espá y a su proyecto político. Incluso circularon videos de simpatizantes quemando banderas alusivas a la candidatura presidencial del periodista, quien ha defendido públicamente la inclusión de Montoya en la lista.

“Él apoyaba en el tema de la formalización del transporte. También en el tema de la pesca ilegal (…)”, respondió Espá en una entrevista con Mávila Huertas al ser consultado sobre qué sumaba Montoya al partido. Sobre el reiterado “terruqueo” del almirante en retiro, el candidato aseguró que el actual congresista ha pedido disculpas por esos exabruptos.

La centroizquierda también ha incorporado a figuras provenientes de la Policía. Harvey Colchado ha sido designado como candidato invitado a la Cámara de Diputados por el partido Ahora Nación. El excoronel de la PNP y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) es una de las cartas más visibles en la lista congresal de López Chau. Si bien el respaldo ciudadano a Colchado podría resultar favorable para el exrector de la UNI, debido a su experiencia en la lucha contra la corrupción, no hay garantías de que su vínculo con Ahora Nación se mantenga inalterable en el próximo lustro.

Al ser consultado sobre ello, Colchado aseguró que se siente bastante cómodo en Ahora Nación y que no cree renunciar a su bancada: "Conozco a muchos de los candidatos al congreso por Ahora Nación en Lima y provincias. Son ciudadanos de mucho mérito, profesionales de nivel y honestos, por ello, estoy seguro que como bancada en el congreso seremos un bloque sólido y proactivo", dijo a La República.

Azurín fue el único congresista de Somos Perú que votó en contra de las tres mociones de vacancia presentadas contra Dina Boluarte. El policía en retiro postula a la Cámara de Diputados con el partido del corazón.

También hay exintegrantes de las fuerzas del orden con pasado parlamentario que buscan volver al Congreso. Carlos Tubino y Edwin Donayre son los casos más representativos. Ambos aspiran a una curul en el próximo Senado. El primero representó al fujimorismo entre 2011 y 2019, mientras que el segundo integró la bancada de Alianza para el Progreso (APP) entre 2016 y 2019.

Tubino, recordado por el episodio ocurrido durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, cuando un manifestante le arrojó un cono de tránsito, es considerado uno de los rostros más visibles del neoconservadurismo en el Perú. En 2018, tras la inauguración de una muestra fotográfica que representaba a mujeres trans peruanas como personajes de la época colonial, impulsó un proyecto de ley para penalizar la llamada “difamación religiosa”, que proponía sanciones de entre dos y cuatro años de prisión. La iniciativa no prosperó en el Congreso.

Donayre no está exento de polémicas. Su paso por la bancada de APP fue accidentado luego de que fuera removido del cargo tras ser condenado a cinco años de prisión por el caso ‘Gasolinazo’. En su rol de jefe de la Región Militar del Sur en Arequipa, en 2006, montó una red para desviar gasolina destinada al Ejército hacia grifos y terceros privados. El combustible era sustraído de los almacenes militares y vendido de manera ilegal. La investigación determinó que no se trató de hechos aislados, sino de un esquema organizado y sostenido en el tiempo, con participación de oficiales y suboficiales bajo su mando. Hoy, el general en retiro busca retornar al poder con el partido Progresemos de Paul Jaimes.

"La presencia creciente de policías y militares en las próximas contiendas electorales expresa una redefinición de los liderazgos políticos"

¿A qué responde la presencia de policías y militares en retiro en instancias electorales? Para el profesor de sociología política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Pavel Aguilar, esta aparición no es repentina, sino que responde al contexto actual y al “encanto” de ciertos sectores de la sociedad por un autoritarismo de “mano dura”.

“La presencia creciente de expolicías y exmilitares en las próximas contiendas electorales expresa una redefinición de los liderazgos políticos. Considero que la percepción extendida de caos y desgobierno, sumada a la ola internacional de liderazgos autoritarios, ha despertado el interés político de varios uniformados, que parecen sentirse llamados a encarnar figuras inflexibles al estilo de Bolsonaro o Bukele. Y si bien los militares no siempre estuvieron alineados con la derecha —basta pensar en Velasco y, en menor medida, en Ollanta Humala—, el horizonte político actual es sustantivamente distinto al de aquellas coyunturas”, señala Aguilar.

Según el académico, el panorama actual hace que figuras de este corte resulten más atractivas para algunos electores: “Podría colegirse que una mayor presencia de policías y militares en la arena política refleja, o incluso profundiza, una menor capacidad de gobierno por parte de los actores civiles. A mi juicio, esta preocupación resulta plenamente legítima en el actual contexto de deriva autoritaria, sobre todo si consideramos que, en los últimos años, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía han ‘gobernado’ de facto junto a la coalición conservadora que sostuvo al régimen de Dina Boluarte”, menciona.

No obstante, el sociólogo advierte que existen diferencias ideológicas marcadas entre estos candidatos, lo que podría traducirse en una falta de cooperación o en la imposibilidad de articular una agenda común: “De resultar electos, es poco probable que los militares y policías que hoy postulan a cargos de representación logren mantener un nivel de unidad suficiente como para conformar una bancada cohesionada o un bloque de gobierno. Ello no solo por su número —que, si bien ha crecido en comparación con procesos electorales anteriores, sigue siendo claramente inferior al de los candidatos civiles—, sino también por la heterogeneidad de sus trayectorias y posicionamientos políticos”, apunta.